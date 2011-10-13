Требуется разработать дизайн сайта для турфирмы. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет на дизайн всего сайта - 100$
Дизайн сайта. ТЗ в файле.
Неспешно ищу дизайнера для сайта конструктора-сойтов. В ответе обязательно укажите стоимость сроки, примеры работ. Проект личный, оплата поэтапная, в ЯД или ВМР.
Дизайн нужно не спешно, но меня интересует прежде всего качество и креатив.
Перед ответом читаем ТЗ!, а не спамим
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