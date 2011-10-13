Дизайн сайта. ТЗ в файле.

Неспешно ищу дизайнера для сайта конструктора-сойтов. В ответе обязательно укажите стоимость сроки, примеры работ. Проект личный, оплата поэтапная, в ЯД или ВМР.

Дизайн нужно не спешно, но меня интересует прежде всего качество и креатив.

Перед ответом читаем ТЗ!, а не спамим