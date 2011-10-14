Шапка для сайта

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Закрыт10 заявок162 просмотра

Нужно сделать шапку для сайта Магияудачи.рф

В приложении файлы шапки. кусочек от главного меню оставить.

Заместо женщины нужно разместить всевидящее око, в шапки должны присутствовать карты таро, руны и т.п.

Файл woman можно сделать шириной 1000рх.

14 лет назад
dom5_ru
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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