Дизайн сайта спецтехники

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок1097 просмотров
#1$80

Добрый день,

необходим дизайн сайта спецтехники (сайта-каталога, без корзины).

На сайте будет техника:

- грузовая (самосвалы, тягачи)

- специальная (погрузчики, экскаваторы, тракторы...)

- прицепы спец.

- шины для спецтехники

логотип в приложении.

необходим интересный, современный дизайн.

Дизайн должен содержать 3 страницы (1.главная, 2.каталог, 3.один товар (чтобы была не одна фотография, а хоть как http://www.dressta.com.pl/index.asp?p1=16).

Жду Ваших дизайнов, спасибо.

14 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Победитель конкурса

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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