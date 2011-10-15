Создание дизайна главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок1080 просмотров
#1$100

Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний.

Цвет сайта - бордовый.

Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты.

Примерное размещение элементов (не догма, но необходимо выдержать гугловский минимализм!):

1. Логотип (еще в разработке) - в левом верхнем углу (просто обозначить);

2. Под логотипом - горизонтальная полоса от начала до 3/4 экрана;

3. Сразу под полосой посередине экрана мелкие флажки языков (штук 5)

4. Иконки:

По сути работа дизайнера состоит в создании иконок в стиле конкретной услуги (банальщина типа: фемиды, молотки, весы, калькуляторы, книги, перья, и тп не принимается).

На сайте иконки будут размещаться всего 18 иконок в три столбика, в порядке указанном ниже.

Полный список и порядок размещения иконок указан исключительно для определения размера иконок и других элементов, т.к все должно быть на полном экране без прокрутки.

!!! Для данного конкурса необходимо придумать только 3 иконки для любых 3-х позиций из списка.

В дальнейшем победителю будут заказаны остальные иконки!!!

- Юридический консалтинг - Бухгалтерские услуги - Сертификация товаров и услуг

- Регистрация предприятий - Налоговый консалтинг - Нотариат

- Лицензирование и разрешения - Аудиторские услуги - Аутсорсинг персонала

- Частная исполнительная служба - Ценные бумаги - Оценщики

- Антидемпинговые расследования - Финансовый консалтинг - Софт для бизнеса

- ,,, - ,,, - ,,,

5. Далее: еще одна горизонтальная полоса, идентичная верхней, но начиная от 1/4 экрана до конца.

6. Над полосой кнопки (в размер флажков) типа домик, конвертик и тп.

7. И уже под нижней полосой - бегущая строка из логотипов клиентов (просто обозначить).

Всё.

14 лет назад
SmArtLancer
Артем 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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