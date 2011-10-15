Нужен дизайн сайта для joomla. Аналог http://infosa.ru, но не совсем. Бюджет не большой, предпочтение наиболее выгодному соотношению цены и качества.
Создание дизайна главной страницы сайта
Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний.
Цвет сайта - бордовый.
Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты.
Примерное размещение элементов (не догма, но необходимо выдержать гугловский минимализм!):
1. Логотип (еще в разработке) - в левом верхнем углу (просто обозначить);
2. Под логотипом - горизонтальная полоса от начала до 3/4 экрана;
3. Сразу под полосой посередине экрана мелкие флажки языков (штук 5)
4. Иконки:
По сути работа дизайнера состоит в создании иконок в стиле конкретной услуги (банальщина типа: фемиды, молотки, весы, калькуляторы, книги, перья, и тп не принимается).
На сайте иконки будут размещаться всего 18 иконок в три столбика, в порядке указанном ниже.
Полный список и порядок размещения иконок указан исключительно для определения размера иконок и других элементов, т.к все должно быть на полном экране без прокрутки.
!!! Для данного конкурса необходимо придумать только 3 иконки для любых 3-х позиций из списка.
В дальнейшем победителю будут заказаны остальные иконки!!!
- Юридический консалтинг - Бухгалтерские услуги - Сертификация товаров и услуг
- Регистрация предприятий - Налоговый консалтинг - Нотариат
- Лицензирование и разрешения - Аудиторские услуги - Аутсорсинг персонала
- Частная исполнительная служба - Ценные бумаги - Оценщики
- Антидемпинговые расследования - Финансовый консалтинг - Софт для бизнеса
- ,,, - ,,, - ,,,
5. Далее: еще одна горизонтальная полоса, идентичная верхней, но начиная от 1/4 экрана до конца.
6. Над полосой кнопки (в размер флажков) типа домик, конвертик и тп.
7. И уже под нижней полосой - бегущая строка из логотипов клиентов (просто обозначить).
Всё.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Необходимы главная и внутренняя страница для сайта скидок туристической тематикиДизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
дизайн одностраничного сайта кондитерских изделий.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется красивый дизайн для частной медицинской клиники, специализация клиники: косметология, пластическая хирургия. Портфолио обязательно. Цена - до 150 долларов.Закрыт14 лет назад
- $80
Добрый день, необходим дизайн сайта спецтехники (сайта-каталога, без корзины). На сайте будет техника: - грузовая (самосвалы, тягачи) - специальная (погрузчики, экскаваторы, тракторы...) - прицепы спец. - шины ...Завершен14 лет назад
- $250
Добрый день Необходимо сделать дизайн стоматологической клиники. Вся информация по проекту в маленьком ТЗ (в архиве файл "мини тз.docx"), чтобы было понятней, что и как рисовать. Если что-то не понятно, не ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется создать красивый шаблон для доски объявлений на базе скрипта JBoard v.3 Бюджет: 15-20$Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать шапку для сайта Магияудачи.рф В приложении файлы шапки. кусочек от главного меню оставить. Заместо женщины нужно разместить всевидящее око, в шапки должны присутствовать карты таро, руны и т.п. Файл woman ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо дизайн-решение (цвета элементов, элементы разметки, стили заголовков, ссылок и оформление изображений на странице) сайта производителя мебели из дерева. Точных предпочтений по внешнему виду у заказчика нет, внешний вид выбирается исполнителем. Товар ...Завершен14 лет назад
- $50
Есть очень простой отрисованный дизайн (в corel draw). Нужно этот дизайн перенести на "тему word press", что она легко установилась на движок. Либо нужно сразу установить дизайн на движок.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад