Создание дизайна главной страницы сайта

# 1 — $ 100

Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний.

Цвет сайта - бордовый.

Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты.

Примерное размещение элементов (не догма, но необходимо выдержать гугловский минимализм!):

1. Логотип (еще в разработке) - в левом верхнем углу (просто обозначить);

2. Под логотипом - горизонтальная полоса от начала до 3/4 экрана;

3. Сразу под полосой посередине экрана мелкие флажки языков (штук 5)

4. Иконки:

По сути работа дизайнера состоит в создании иконок в стиле конкретной услуги (банальщина типа: фемиды, молотки, весы, калькуляторы, книги, перья, и тп не принимается).

На сайте иконки будут размещаться всего 18 иконок в три столбика, в порядке указанном ниже.

Полный список и порядок размещения иконок указан исключительно для определения размера иконок и других элементов, т.к все должно быть на полном экране без прокрутки.

!!! Для данного конкурса необходимо придумать только 3 иконки для любых 3-х позиций из списка.

В дальнейшем победителю будут заказаны остальные иконки!!!

- Юридический консалтинг - Бухгалтерские услуги - Сертификация товаров и услуг

- Регистрация предприятий - Налоговый консалтинг - Нотариат

- Лицензирование и разрешения - Аудиторские услуги - Аутсорсинг персонала

- Частная исполнительная служба - Ценные бумаги - Оценщики

- Антидемпинговые расследования - Финансовый консалтинг - Софт для бизнеса

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5. Далее: еще одна горизонтальная полоса, идентичная верхней, но начиная от 1/4 экрана до конца.

6. Над полосой кнопки (в размер флажков) типа домик, конвертик и тп.

7. И уже под нижней полосой - бегущая строка из логотипов клиентов (просто обозначить).

Всё.