Дизайн/верстка email письма

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки149 просмотров

Нужен креативный дизайнер / верстальщик для дизайна и верстки шаблона email-письма в отличную команду!

Вы должны знать, как работает так или иная почтовая программа, как правильно верстать с помощью таблиц, чтобы это было красиво.

Хочется услышать интересные идеи по дизайну шаблона письма.

Очень важна скорость и качество.

Вы должны уметь сочетать два данных направления, чтобы одно не было в ущерб другому.

Если сотрудничество получится продуктивным, возможно продолжение совместной работы.

Опыт и наличие примеров – обязательно.

Срок: воскресенье 20.00 по Москве.

Присылайте свои работы, делайте свои предложения!

Нам нужны лучшие.

14 лет назад
move_one
Виталий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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