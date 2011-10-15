Дизайн/верстка email письма

Нужен креативный дизайнер / верстальщик для дизайна и верстки шаблона email-письма в отличную команду!

Вы должны знать, как работает так или иная почтовая программа, как правильно верстать с помощью таблиц, чтобы это было красиво.

Хочется услышать интересные идеи по дизайну шаблона письма.

Очень важна скорость и качество.

Вы должны уметь сочетать два данных направления, чтобы одно не было в ущерб другому.

Если сотрудничество получится продуктивным, возможно продолжение совместной работы.

Опыт и наличие примеров – обязательно.

Срок: воскресенье 20.00 по Москве.

Присылайте свои работы, делайте свои предложения!

Нам нужны лучшие.