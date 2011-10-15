Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок190 просмотров

Необходим редизайн медицинского блога cleartest.ru

Нужно сделать более вебдванольным и больше приблизить к тематике - медицинские анализы.

Верхнее меню будет двухуровневое.

Цветовая гамма должна быть прежняя (почти прежняя). Дизайн будет резиновый от 1000 до 1400 px.

Нужно обыграть место для рекламы в шапке.

Подробности в приватных сообщениях.

Бюджет

до 2000 рублей.

14 лет назад
dlneo
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Приватный проект для Ведищевой Елены

    $500

    Редизайн сайта http://queentia.ru (офисные перегородки, стеклянные двери): проработка главной страницы сайта, страниц фотогалереи, страниц описания продукции, страниц новостей. В соответствии с присланным заданием.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать и сверстать простенький дизайн

    $50

    Нужно нарисовать дизайн для музыкального сайта, простенький но креативный. И сверстать его. В общем нужен готовый шаблон для cms uCoz! В него должно входить: 1. Главная страница; 2. Вид материалов; ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн музыкального сайта

    Ищется дизайнер рускоязычного музыкального сайта, довольно известного в мире исполнителя, дружащий с ретро и знакомый с песней "A Thousand Kisses Deep" всем спасибо

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной по металлолому

    $30

    За шаблон берем сайт met-eco.ru Название: "Сдай металл!" 1) нужно делать "советскую" тематику, но что подобное met-eco.ru (но не копировать все) 2) разделы: Главная, Цветной металл, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн/верстка email письма

    $50

    Нужен креативный дизайнер / верстальщик для дизайна и верстки шаблона email-письма в отличную команду! Вы должны знать, как работает так или иная почтовая программа, как правильно верстать с помощью таблиц, чтобы ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить дизайн

    www.hibonus.ru исправить топорный дизайн на подобие www.groupon.ru и иже с ними. Переделать наш топорный логотип. Весь шаблон сайта лежит в одной папке. Работа рисовательная тупо... Дизайнер где ты...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна главной страницы сайта

    $100

    Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний. Цвет сайта - бордовый. Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты. Примерное ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн медицинской клиники

    $100

    Требуется красивый дизайн для частной медицинской клиники, специализация клиники: косметология, пластическая хирургия. Портфолио обязательно. Цена - до 150 долларов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад