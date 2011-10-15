Редизайн сайта

Необходим редизайн медицинского блога cleartest.ru

Нужно сделать более вебдванольным и больше приблизить к тематике - медицинские анализы.

Верхнее меню будет двухуровневое.

Цветовая гамма должна быть прежняя (почти прежняя). Дизайн будет резиновый от 1000 до 1400 px.

Нужно обыграть место для рекламы в шапке.

Подробности в приватных сообщениях.

Бюджет

до 2000 рублей.