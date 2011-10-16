Приватный проект для Ведищевой Елены

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки153 просмотра

Редизайн сайта http://queentia.ru (офисные перегородки, стеклянные двери): проработка главной страницы сайта, страниц фотогалереи, страниц описания продукции, страниц новостей. В соответствии с присланным заданием.

14 лет назад
idrez
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Как всегда профессионально, быстро, качественно. При наличии достаточного количества субъективных критиков - минимум замечаний. Спасибо.
Как всегда четкая постановка задачи, позитивное общение и своевременная оплата. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать и сверстать простенький дизайн

    $50

    Нужно нарисовать дизайн для музыкального сайта, простенький но креативный. И сверстать его. В общем нужен готовый шаблон для cms uCoz! В него должно входить: 1. Главная страница; 2. Вид материалов; ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн музыкального сайта

    Ищется дизайнер рускоязычного музыкального сайта, довольно известного в мире исполнителя, дружащий с ретро и знакомый с песней "A Thousand Kisses Deep" всем спасибо

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной по металлолому

    $30

    За шаблон берем сайт met-eco.ru Название: "Сдай металл!" 1) нужно делать "советскую" тематику, но что подобное met-eco.ru (но не копировать все) 2) разделы: Главная, Цветной металл, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн/верстка email письма

    $50

    Нужен креативный дизайнер / верстальщик для дизайна и верстки шаблона email-письма в отличную команду! Вы должны знать, как работает так или иная почтовая программа, как правильно верстать с помощью таблиц, чтобы ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить дизайн

    www.hibonus.ru исправить топорный дизайн на подобие www.groupon.ru и иже с ними. Переделать наш топорный логотип. Весь шаблон сайта лежит в одной папке. Работа рисовательная тупо... Дизайнер где ты...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна главной страницы сайта

    $100

    Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний. Цвет сайта - бордовый. Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты. Примерное ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн медицинской клиники

    $100

    Требуется красивый дизайн для частной медицинской клиники, специализация клиники: косметология, пластическая хирургия. Портфолио обязательно. Цена - до 150 долларов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта спецтехники

    $80

    Добрый день, необходим дизайн сайта спецтехники (сайта-каталога, без корзины). На сайте будет техника: - грузовая (самосвалы, тягачи) - специальная (погрузчики, экскаваторы, тракторы...) - прицепы спец. - шины ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад