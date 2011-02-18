Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры. клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp ...
Переделать элементы дизайна сайта
Есть сайт. У него нужно немного переделать дизайн - в сторону улучшения юзабилити.
Поскольку первый практический опыт показал, что масса людей начинает путаться на сайте из-за Верхнего Черного Выпадающего меню, то его нужно будет вообще убрать: http://clip2net.com/clip/m46694/1296243116-clip-122kb.png
Я думаю, что Верхнее Черное Меню следует заменить каким-нибудь декоративным элементом, сочетающимся с остальным дизайном сайта, в виде горизонтальной полоски или что-то типа этого…
Короче, Вы профессиональные дизайнеры - думайте об этом сами.
Необходимо также перерисовать в новом стиле Левое боковое Меню: http://clip2net.com/clip/m46694/1296248962-clip-145kb.png
По своему стилю и цветовой гамме оно должно как бы сочетаться с Правым боковым блоком Cтатистики.
При этом нужно сократить пространство под элементы списка в этом меню: http://clip2net.com/clip/m46694/1296249494-clip-51kb.jpg - возможно, что даже выполнить их совершенно в другом стиле, например, в виде треугольничков и т.п.
Размер шрифта в этом меню необходимо увеличить, чтобы текст пунктов был более отчетливо виден.
Размеры Левого бокового Меню необходимо полностью сделать идентичными размерам Правого блока Статистики. Чтобы не было никаких разночтений как сейчас и все было симметрично.
P.S.: Исходников прежнего дизайна нет. К сожалению, давным давно упустили этот обязательный момент. Поэтому извините.
Остальные элементы дизайна вообще не трогаем. Нужно вписаться в то, что сейчас имеем.
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