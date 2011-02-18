Переделать элементы дизайна сайта

Есть сайт. У него нужно немного переделать дизайн - в сторону улучшения юзабилити.

Поскольку первый практический опыт показал, что масса людей начинает путаться на сайте из-за Верхнего Черного Выпадающего меню, то его нужно будет вообще убрать: http://clip2net.com/clip/m46694/1296243116-clip-122kb.png

Я думаю, что Верхнее Черное Меню следует заменить каким-нибудь декоративным элементом, сочетающимся с остальным дизайном сайта, в виде горизонтальной полоски или что-то типа этого…

Короче, Вы профессиональные дизайнеры - думайте об этом сами.

Необходимо также перерисовать в новом стиле Левое боковое Меню: http://clip2net.com/clip/m46694/1296248962-clip-145kb.png

По своему стилю и цветовой гамме оно должно как бы сочетаться с Правым боковым блоком Cтатистики.

При этом нужно сократить пространство под элементы списка в этом меню: http://clip2net.com/clip/m46694/1296249494-clip-51kb.jpg - возможно, что даже выполнить их совершенно в другом стиле, например, в виде треугольничков и т.п.

Размер шрифта в этом меню необходимо увеличить, чтобы текст пунктов был более отчетливо виден.

Размеры Левого бокового Меню необходимо полностью сделать идентичными размерам Правого блока Статистики. Чтобы не было никаких разночтений как сейчас и все было симметрично.

P.S.: Исходников прежнего дизайна нет. К сожалению, давным давно упустили этот обязательный момент. Поэтому извините.

Остальные элементы дизайна вообще не трогаем. Нужно вписаться в то, что сейчас имеем.