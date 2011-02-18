Переделать элементы дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок173 просмотра

Есть сайт. У него нужно немного переделать дизайн - в сторону улучшения юзабилити.

Поскольку первый практический опыт показал, что масса людей начинает путаться на сайте из-за Верхнего Черного Выпадающего меню, то его нужно будет вообще убрать: http://clip2net.com/clip/m46694/1296243116-clip-122kb.png

Я думаю, что Верхнее Черное Меню следует заменить каким-нибудь декоративным элементом, сочетающимся с остальным дизайном сайта, в виде горизонтальной полоски или что-то типа этого…

Короче, Вы профессиональные дизайнеры - думайте об этом сами.

Необходимо также перерисовать в новом стиле Левое боковое Меню: http://clip2net.com/clip/m46694/1296248962-clip-145kb.png

По своему стилю и цветовой гамме оно должно как бы сочетаться с Правым боковым блоком Cтатистики.

При этом нужно сократить пространство под элементы списка в этом меню: http://clip2net.com/clip/m46694/1296249494-clip-51kb.jpg - возможно, что даже выполнить их совершенно в другом стиле, например, в виде треугольничков и т.п.

Размер шрифта в этом меню необходимо увеличить, чтобы текст пунктов был более отчетливо виден.

Размеры Левого бокового Меню необходимо полностью сделать идентичными размерам Правого блока Статистики. Чтобы не было никаких разночтений как сейчас и все было симметрично.

P.S.: Исходников прежнего дизайна нет. К сожалению, давным давно упустили этот обязательный момент. Поэтому извините.

Остальные элементы дизайна вообще не трогаем. Нужно вписаться в то, что сейчас имеем.

14 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Отличная работа. Редизайн получился как надо. Сайт от этого стал только лучше.
Александр, спасибо за сотрудничество! Буду рада новым от вас заказам. P.S. Хороший заказчик, пунктуальный, знает четко чего хочет, нет никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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