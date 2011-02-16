Несложный, но профессиональный дизайн для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок219 просмотров

В общем суть в следующем. Имеется заказ на разработку дизайна, все требования как бы ясны, а все они так или иначе сводятся к уже готовому материалу, изложенному в дизайне буклета продукции компании. Сайт хотели бы видеть в таком же ключе, основываясь на имеющихся материалах. Так что здесь особо думать уже и не надо.

Там все предельно просто и лаконично, но разумеется реализация не должна быть аляповатой или непрофессиональной. Все должно быть на должном высоком уровне.

Потребуется пожалуй "отдизайнить" 2 странички:

- 1 макет главной основной страницы

- 2 макет типовой статической страницы

Срок изготовления до 3х дней. Чем раньше тем лучше. Никаких предоплат, оплата только по факту принятия дизайн-макета Заказчиком.

Бюджет до 2000 руб.

14 лет назад
andredanker
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Хорошая работа и желание идти на компромиссы, в ходе спорных ситуаций, но хотелось б подешевле:)
Впечатления положительные, ТЗ понятное, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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