Заказ шапки, логотипа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок357 просмотров

Здравствуйте, составил ТЗ. Старался, но в составлении заданий являюсь новичком, однако это не первое задание, которое я составлял. В некоторых местах не уверен, например в размере баннера, который будет размещаться на шапке, поэтому нужно будет не только выполнение ТЗ, но и его оценка художником и если надо изменение до начала работ, конечно посоветовавшись со мной. Некоторые люди говорят, что лучше сделать растяжку над шапкой. Как сегодня делают? Если нужна какая-то доп информация, то напишите пожалуйста ниже и я добавлю.

ТЗ сложный тем, что потребуется рисование, и находится по адресу http://www.etotupo.ru/tz.html. Если будут желающие, пожалуйста, покажите свои портфолио. Как только найду подходящего исполнителя, сразу начнем работу. Спасибо

14 лет назад
DemidKA
Черков 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$250
3 дня
Среди всех исполнителей выбрал Дмитрия. В дизайне не разбираюсь, а когда не разбираюсь я ОЧЕНЬ придираюсь и не могу объяснить что я хочу, поэтому пишу очень много и невнятно. Говорю Дмитрию, что надо сделать а получаю не точно исполненные мои слова, а намного красивее, с отражением именно той идеи, которой я хотел! Он использует большой опыт, который помогает сделать профессионально. Дмитрий НЕконфликтный, общается только по делу, легко доступный в интернете, держит слово. Рекомендую его как адекватного и опытного исполнителя. С приходом его дизайна появился новый партнер, желающий сотрудничать. Когда заключу с ним долгосрочный договор, появятся деньги и смогу заказать у Дмитрия что-нибудь ещё и никак не у кого-то другого (если цены вдруг не повысятся в Х-крат :))
Отлично сработали - заказчик положительный, четко говорит то что хочет увидить на работе

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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