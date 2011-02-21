Заказ шапки, логотипа

Здравствуйте, составил ТЗ. Старался, но в составлении заданий являюсь новичком, однако это не первое задание, которое я составлял. В некоторых местах не уверен, например в размере баннера, который будет размещаться на шапке, поэтому нужно будет не только выполнение ТЗ, но и его оценка художником и если надо изменение до начала работ, конечно посоветовавшись со мной. Некоторые люди говорят, что лучше сделать растяжку над шапкой. Как сегодня делают? Если нужна какая-то доп информация, то напишите пожалуйста ниже и я добавлю.

ТЗ сложный тем, что потребуется рисование, и находится по адресу http://www.etotupo.ru/tz.html. Если будут желающие, пожалуйста, покажите свои портфолио. Как только найду подходящего исполнителя, сразу начнем работу. Спасибо