Стиль clean & simple + креативная идея. необходимо сделать дизайн 4-х страниц: главная, страница товара, и дизайн двух страниц информации. Так же хотелось бы посмотреть портфолио, интиресует стоимость и время исполнения.
Заказ шапки, логотипа
Здравствуйте, составил ТЗ. Старался, но в составлении заданий являюсь новичком, однако это не первое задание, которое я составлял. В некоторых местах не уверен, например в размере баннера, который будет размещаться на шапке, поэтому нужно будет не только выполнение ТЗ, но и его оценка художником и если надо изменение до начала работ, конечно посоветовавшись со мной. Некоторые люди говорят, что лучше сделать растяжку над шапкой. Как сегодня делают? Если нужна какая-то доп информация, то напишите пожалуйста ниже и я добавлю.
ТЗ сложный тем, что потребуется рисование, и находится по адресу http://www.etotupo.ru/tz.html. Если будут желающие, пожалуйста, покажите свои портфолио. Как только найду подходящего исполнителя, сразу начнем работу. Спасибо
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн для форума на платформе IP.Board. Форум уже существующего сайта на аниме-тематику, присутствует ролевая. В синих тонах, не темный. Используется плагин Shoutbox, который тоже должен быть оформлен в соответствии с дизайном. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Подправить дизайн html5, оформить страничку (вставка видео, фото, текст) pogumax.ruДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создание сайта на DLE движке, тематика кино. Указывайте пожалуйста цену, хотя бы приблизительноДизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Отрисовать по имеющемуся шаблону внешний вид 20 страниц существующего сайта, под нарезку HTML. Минимум творчества, все строго по шаблонам в формате Photoshop (psd). От исполнителя: отличное владение программой Photoshop (CS3 ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $240
Разработать дизайн сервиса по работе с прайсами в формате Эксель. Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото . Саит такой: PRAJS-EKSEL-FOTO.RU ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $80
Требуется дизайн сайта.Тематика 1С. Сроки короткие,кандидатам чье портфоио и цена устроит, вышлю ТЗ. Оплата, нарисовали,показали,внесли доработки, получили оплату,передали исходники. Спасибо за внимание.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку сайта 1. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА: 1.1. Главная страница (обложка сайта): • Содержит графическую часть (флэш-логотип), основную навигацию: - ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Дизайн для ювелирного сайта по шаблону, подробнее напишу в лс. оплата по факту . сроки говорите сами. для связи оставляйте аськи скайпы почту жду предложенийДизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен яркий эффектный дизайн сайта "Создание сайтов в Курске" и верстка в виде СМС платников. Сайт должен нарисован в крутом, современном стиле…тема стилизированный город Курск)Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад