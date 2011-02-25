Дизайн сайта/сервиса

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок2188 просмотров
#1$150
#2$60
#3$30

Разработать дизайн сервиса по работе с прайсами в формате Эксель. Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото .

Саит такой: PRAJS-EKSEL-FOTO.RU

Смысл сервиса заключается в том что пользователь может загрузить свои праис лист в любом формате, сервис должен наити картинки к его фаилу.

Кнопки меню: О сервисе, Контакты, гарантии, обратная связь, отзывы, наши клиенты

На главной странице чтото типа такого: Попробуйте бесплатно на сервис, загрузите ваш прайс сюда- кнопка "обзор."

Можно написать типа слоган вроде " мы оживляем прайсы" или типа того. Саит должен быть простой и понятный для блондинок из отдела закупок )).

Прошу добавятся в конкурс только если вы реально будете делать макет!

14 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Победители конкурса

White_bear
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#2
Все сделано четко
Хороший заказчик, четкое ТЗ, все оплатил. Рекомендую)
skydreamer
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#3
Все сделано хорошо
Хороший заказчик
Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

White_bear
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#2
skydreamer
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#3
Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1

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