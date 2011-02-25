Дизайн сайта/сервиса

# 1 — $ 150 # 2 — $ 60 # 3 — $ 30

Разработать дизайн сервиса по работе с прайсами в формате Эксель. Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото .

Саит такой: PRAJS-EKSEL-FOTO.RU

Смысл сервиса заключается в том что пользователь может загрузить свои праис лист в любом формате, сервис должен наити картинки к его фаилу.

Кнопки меню: О сервисе, Контакты, гарантии, обратная связь, отзывы, наши клиенты

На главной странице чтото типа такого: Попробуйте бесплатно на сервис, загрузите ваш прайс сюда- кнопка "обзор."

Можно написать типа слоган вроде " мы оживляем прайсы" или типа того. Саит должен быть простой и понятный для блондинок из отдела закупок )).

Прошу добавятся в конкурс только если вы реально будете делать макет!