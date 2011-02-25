Требуется дизайн сайта.Тематика 1С. Сроки короткие,кандидатам чье портфоио и цена устроит, вышлю ТЗ. Оплата, нарисовали,показали,внесли доработки, получили оплату,передали исходники. Спасибо за внимание.
Дизайн сайта/сервиса
Разработать дизайн сервиса по работе с прайсами в формате Эксель. Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото .
Саит такой: PRAJS-EKSEL-FOTO.RU
Смысл сервиса заключается в том что пользователь может загрузить свои праис лист в любом формате, сервис должен наити картинки к его фаилу.
Кнопки меню: О сервисе, Контакты, гарантии, обратная связь, отзывы, наши клиенты
На главной странице чтото типа такого: Попробуйте бесплатно на сервис, загрузите ваш прайс сюда- кнопка "обзор."
Можно написать типа слоган вроде " мы оживляем прайсы" или типа того. Саит должен быть простой и понятный для блондинок из отдела закупок )).
Прошу добавятся в конкурс только если вы реально будете делать макет!
Победители конкурса
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