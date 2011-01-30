1. Логотип - с определенным предпочтением, в разных размерах, и разных форматов. 2. Иконки - иконка парень, иконка девушка - с определенным предпочтением, в разных размерах. 3. Стиль - более похожий на facebook ...
Нужен дизайн сайта
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку сайта
1. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА:
1.1. Главная страница (обложка сайта):
• Содержит графическую часть (флэш-логотип), основную навигацию:
- «Поиск и подбор персонала»
- «Клиенту»
- «Как мы работаем»
- «Рынки»
- «Наши клиенты»
- «Заявка на подбор персонала»
- «Соискателю»
- «Актуальные вакансии»
- «Отправить резюме»
- «Заполнить анкету»
- «Оценка персонала»
- «Заявка на оценку персонала»
- «Психодиагностика»
- «Обзор заработных плат»
- «Разработка Профиля должности и Модели компетенций»
- «Абонентское обслуживание функций работы с персоналом»
На каждой из страниц, на которую попадает посетитель справа отображать панель основных услуг, которые отображаются на обложке сайта, а горизонтальной строкой отображать стандартные пункты:
- «О компании»
- «Отзывы клиентов»
- «Новости»
- «Контакты»
- «Фотоальбом»
- «Блог или форум»
1.2. Графическая оболочка внутренних страниц (общая для всех подразделов):
• Графическая шапка (с элементами флэш-анимации, например, легкая анимация логотипа, реклама, например, Горящие вакансии)
• Навигационное меню
• Внизу страницы отображается облегченная навигационная панель в текстовом виде, Copyright, контактный e-mail, ссылка на «Основную страницу» сайта.
1.3. Описание контента разделов сайта:
• О компании - текст (информация о компании и предоставляемых услугах) + фото – в свободной форме
• Контакты – текст с контактной информацией, схема проезда, форма для обратной связи
• Новости – список в формате:
Дата
Заголовок новости
Краткое содержание
Полное содержание (текст + фото в свободной форме)
• Наши клиенты
Список в формате:
o Название компании «Клиента»
o Краткое описание деятельности
o Логотип
o Ссылка на сайт «Клиента»
• Поиск по сайту
• Карта сайта
Заявки фрилансеров
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