Нужен дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок243 просмотра

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку сайта

1. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА:

1.1. Главная страница (обложка сайта):

• Содержит графическую часть (флэш-логотип), основную навигацию:

- «Поиск и подбор персонала»

- «Клиенту»

- «Как мы работаем»

- «Рынки»

- «Наши клиенты»

- «Заявка на подбор персонала»

- «Соискателю»

- «Актуальные вакансии»

- «Отправить резюме»

- «Заполнить анкету»

- «Оценка персонала»

- «Заявка на оценку персонала»

- «Психодиагностика»

- «Обзор заработных плат»

- «Разработка Профиля должности и Модели компетенций»

- «Абонентское обслуживание функций работы с персоналом»

На каждой из страниц, на которую попадает посетитель справа отображать панель основных услуг, которые отображаются на обложке сайта, а горизонтальной строкой отображать стандартные пункты:

- «О компании»

- «Отзывы клиентов»

- «Новости»

- «Контакты»

- «Фотоальбом»

- «Блог или форум»

1.2. Графическая оболочка внутренних страниц (общая для всех подразделов):

• Графическая шапка (с элементами флэш-анимации, например, легкая анимация логотипа, реклама, например, Горящие вакансии)

• Навигационное меню

• Внизу страницы отображается облегченная навигационная панель в текстовом виде, Copyright, контактный e-mail, ссылка на «Основную страницу» сайта.

1.3. Описание контента разделов сайта:

• О компании - текст (информация о компании и предоставляемых услугах) + фото – в свободной форме

• Контакты – текст с контактной информацией, схема проезда, форма для обратной связи

• Новости – список в формате:

 Дата

 Заголовок новости

 Краткое содержание

 Полное содержание (текст + фото в свободной форме)

• Наши клиенты

Список в формате:

o Название компании «Клиента»

o Краткое описание деятельности

o Логотип

o Ссылка на сайт «Клиента»

• Поиск по сайту

• Карта сайта

14 лет назад
FFPersonnel
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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