Подправить дизайн html5, оформить страничку (вставка видео, фото, текст) pogumax.ru
Дизайн для IP.Board форума
Нужен дизайн для форума на платформе IP.Board. Форум уже существующего сайта на аниме-тематику, присутствует ролевая. В синих тонах, не темный. Используется плагин Shoutbox, который тоже должен быть оформлен в соответствии с дизайном.
Сроки и цену указывайте в заявке.
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