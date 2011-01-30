Дизайн для IP.Board форума

Нужен дизайн для форума на платформе IP.Board. Форум уже существующего сайта на аниме-тематику, присутствует ролевая. В синих тонах, не темный. Используется плагин Shoutbox, который тоже должен быть оформлен в соответствии с дизайном.

Сроки и цену указывайте в заявке.