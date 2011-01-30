Создание сайта на DLE движке, тематика кино. Указывайте пожалуйста цену, хотя бы приблизительно
Подправить дизайн html5
Подправить дизайн html5, оформить страничку (вставка видео, фото, текст)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Отрисовать по имеющемуся шаблону внешний вид 20 страниц существующего сайта, под нарезку HTML. Минимум творчества, все строго по шаблонам в формате Photoshop (psd). От исполнителя: отличное владение программой Photoshop (CS3 ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $240
Разработать дизайн сервиса по работе с прайсами в формате Эксель. Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото . Саит такой: PRAJS-EKSEL-FOTO.RU ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $80
Требуется дизайн сайта.Тематика 1С. Сроки короткие,кандидатам чье портфоио и цена устроит, вышлю ТЗ. Оплата, нарисовали,показали,внесли доработки, получили оплату,передали исходники. Спасибо за внимание.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку сайта 1. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА: 1.1. Главная страница (обложка сайта): • Содержит графическую часть (флэш-логотип), основную навигацию: - ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Дизайн для ювелирного сайта по шаблону, подробнее напишу в лс. оплата по факту . сроки говорите сами. для связи оставляйте аськи скайпы почту жду предложенийДизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен яркий эффектный дизайн сайта "Создание сайтов в Курске" и верстка в виде СМС платников. Сайт должен нарисован в крутом, современном стиле…тема стилизированный город Курск)Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $650
Личному сайту фотографа-путешественника нужен хороший дизайн. А для хорошего дизайна нужен хороший дизайнер. Основное требование вообщем-то одно, сайт должен быть удобным фотоальбомом, впрочем есть очень конкретные пожалания по дизайну и ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно немного поправить неправильное отображение стилей меню для Internet Explorer в Джумле. Сайт: http://content-factory.ru Подробности - в прикрепленном файле. Рассматриваются предложения ТОЛЬКО С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно доработать вот этот сайт http://yourzona.ru/ что бы все работало как должно! логин и пароль от админ панели "admin" без ковычек Вход в админку http://yourzona.ru/admin/index.php ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад