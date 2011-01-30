Подправить дизайн html5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки221 просмотр

Подправить дизайн html5, оформить страничку (вставка видео, фото, текст)

pogumax.ru

HTML
14 лет назад
pog7max
Максим 
89 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

msSlava
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$50
10 дней

Заявки фрилансеров

msSlava
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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