Оформить подсайт travel.yo-foto.ru

Нужен стильный легкий дизайн для подсайта travel.yo-foto.ru

(функционал в разработке на http://travel.varshevsky.com).

Это будет подсайт основного сайта yo-foto.ru

Идея подсайта: создание удобную коммуникацию между фотографами и желающими сделать фотосессию в своем путешествии (свадебном, романтическом или туристическом.). (Форма поиска и блоки результатов)

Для первого этапа - необходимо модернизировать логотип на основе логотипа yo-foto.ru с элементами туризма, отпуска (может быть добавить элементы волны, и восходящего лучистого солнца) и оформить страницу с формой поиска и страницу с результатами вывода.

Сайт хочется видеть стильным, легким, в стиле web 2.0.

Подробное ТЗ в приложении. Присылайте цену и ссылки на работы.