Дизайн авто сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок277 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн для сайта на котором находяться автомобильные инструкции и прочая авто литература.

Значит по дизану:

Дизайн в 3 колонки

Блоки левой(первой колонки) - навигация, партнеры

Центральная колонка(сам текст)

Блоки правой колонки - авторизация, опрос, популярное, реклама

Футер сайта - реклама и статитстика.

Стиль сайта в веб 2.0

Все должно быть красиво.

в 20-00 по МСК хочу увидеть наброски от выбраного исполнителя. Бюджет 100 долларов. Будут вопросы - пишите в аську 602900036

14 лет назад
HitSTD
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта + вёрстка шаблона Джумла

    $100

    Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры. клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&amp;skin_name=Olymp ...

    DLEJoomla
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно разработать шапки для сайтов

    $30

    Добрый день! Нужно разработать шапки для сайтов - avtokid.com.ua, e-reader.com.ua avtokid.com.ua - сайт по продаже автокресел, колясок и прочего детского транспорта. Шапка должна быть в голубых тонах, лучше чтобы была картинка роста ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание макета для flаsh сайта

    $200

    Постараюсь описать максимально все до мелочей - с одной стороны это рамки , с другой рамки в которых проще создать макет - который угодит заказчику, если что не понятно - смотрите скрин навигации, если все ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несложный, но профессиональный дизайн для сайта

    $50

    В общем суть в следующем. Имеется заказ на разработку дизайна, все требования как бы ясны, а все они так или иначе сводятся к уже готовому материалу, изложенному в дизайне буклета продукции компании. Сайт хотели бы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать элементы дизайна сайта

    Есть сайт. У него нужно немного переделать дизайн - в сторону улучшения юзабилити. Поскольку первый практический опыт показал, что масса людей начинает путаться на сайте из-за Верхнего Черного Выпадающего меню, то его ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта образовательной тематики - English

    $100

    Нужен дизайн для сайта образовательной тематики на английском языке. Сайт сделан на WordPress, построен по типу блога. Дизайн нужен простой, картинок не много, но с хорошей проработкой стилей ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оформить подсайт travel.yo-foto.ru

    Нужен стильный легкий дизайн для подсайта travel.yo-foto.ru (функционал в разработке на http://travel.varshevsky.com). Это будет подсайт основного сайта yo-foto.ru Идея подсайта: создание удобную коммуникацию между фотографами и желающими сделать фотосессию в своем ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн форума PHPBB 3

    Есть форум на PHPBB 2. Необходимо перерисовать имеющийся дизайн форума для версии PHPBB 3. Стоимость и сроки указывайте здесь.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад