Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры. клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp ...
Нужно разработать шапки для сайтов
Добрый день!
Нужно разработать шапки для сайтов - avtokid.com.ua, e-reader.com.ua
avtokid.com.ua - сайт по продаже автокресел, колясок и прочего детского транспорта.
Шапка должна быть в голубых тонах, лучше чтобы была картинка роста ребенка и смены детского транспорта.
Пример:
Ребенок в коляске, потом в кресле автомобильном, потом к примеру на автомобиле детском или самокате.
e-reader.com.ua - сайт по продаже ридеров(электронных устройст для чтения книг).
Шапка должна отображать серьезный/деловой стиль.
Оплата 15$/каждый.
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