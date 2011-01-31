Добрый день!

Нужно разработать шапки для сайтов - avtokid.com.ua, e-reader.com.ua

avtokid.com.ua - сайт по продаже автокресел, колясок и прочего детского транспорта.

Шапка должна быть в голубых тонах, лучше чтобы была картинка роста ребенка и смены детского транспорта.

Пример:

Ребенок в коляске, потом в кресле автомобильном, потом к примеру на автомобиле детском или самокате.

e-reader.com.ua - сайт по продаже ридеров(электронных устройст для чтения книг).

Шапка должна отображать серьезный/деловой стиль.

Оплата 15$/каждый.