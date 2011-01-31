Дизайн + верстка рекламной сети.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок201 просмотр

Нужен дизайн и верстка главной страницы http://Strogonet.ru

Дизайн внутренней не нужно, ну только нужно подправить css для внутренних, чтобы по цветовой гамме не сильно отличалось от главной.

Вот примеры дизайна, который нравится:

tibu.ru/webmaster.html

medianet.adlabs.ru

В общем-то на главной у нас тоже должно быть 3 шага как в первом варианте, вместо того текста что у нас сейчас.

В общем конечно же еще приходится полагаться на ваш вкус, вы должны соблюдать юзабилити, что как приятнее будет для серьезных пользователей и рекламодателей.

Ну и конечно дизайн должен выглядеть серьезно, но это не значит что куча графики должно присуствовать, юзабилити в первую очередь не забывайте!

Вот вам пример серьезной компании https://www.google.com/adsense, а дизайна почти и нет :) Я надеюсь вы поняли о чем я тут ))

Сроки: как можно скорее.

Жду ваших предложений.

И прошу, предлагайте адекватные цены.

Было бы не плохо уложиться в 200уе за всё, если возможно.

CSS
14 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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