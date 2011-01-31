Доброго времени суток! Необходимо создать интернет магазин на базе Joomla. Готовый макет дизайна уже имеется (psd). ТЗ имеется но не публикую - вышлю заинтересованным кандидатам
Дизайн + верстка рекламной сети.
Нужен дизайн и верстка главной страницы http://Strogonet.ru
Дизайн внутренней не нужно, ну только нужно подправить css для внутренних, чтобы по цветовой гамме не сильно отличалось от главной.
Вот примеры дизайна, который нравится:
В общем-то на главной у нас тоже должно быть 3 шага как в первом варианте, вместо того текста что у нас сейчас.
В общем конечно же еще приходится полагаться на ваш вкус, вы должны соблюдать юзабилити, что как приятнее будет для серьезных пользователей и рекламодателей.
Ну и конечно дизайн должен выглядеть серьезно, но это не значит что куча графики должно присуствовать, юзабилити в первую очередь не забывайте!
Вот вам пример серьезной компании https://www.google.com/adsense, а дизайна почти и нет :) Я надеюсь вы поняли о чем я тут ))
Сроки: как можно скорее.
Жду ваших предложений.
И прошу, предлагайте адекватные цены.
Было бы не плохо уложиться в 200уе за всё, если возможно.
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