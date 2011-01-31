Сделать аналог сайта

Нужно полностью переделать существующий сайт. http://alternativa-ra.com.ua/.

По дизайну:Сделать стиль чёрно-желтый. Перерисовать все картинки и переделать логотип в другом стиле.

По програмингу обратите внимание на страничку http://www.alternativa-ra.com.ua/ru/billbords/ работает с данных с екселя.

Озвучте Вашу стоимость на эту работу. Если есть какие-то вопросы можете написать в личку.

В дальнейшем после разработки нужно будет делать раскрутку сайта.