Сделать аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок240 просмотров

Нужно полностью переделать существующий сайт. http://alternativa-ra.com.ua/.

По дизайну:Сделать стиль чёрно-желтый. Перерисовать все картинки и переделать логотип в другом стиле.

По програмингу обратите внимание на страничку http://www.alternativa-ra.com.ua/ru/billbords/ работает с данных с екселя.

Озвучте Вашу стоимость на эту работу. Если есть какие-то вопросы можете написать в личку.

В дальнейшем после разработки нужно будет делать раскрутку сайта.

14 лет назад
yur4ik_kiev
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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