Требуется разработка дизайна инвестиционного проекта. Опыт работы в данном направлении приветствуется.
Сделать аналог сайта
Нужно полностью переделать существующий сайт. http://alternativa-ra.com.ua/.
По дизайну:Сделать стиль чёрно-желтый. Перерисовать все картинки и переделать логотип в другом стиле.
По програмингу обратите внимание на страничку http://www.alternativa-ra.com.ua/ru/billbords/ работает с данных с екселя.
Озвучте Вашу стоимость на эту работу. Если есть какие-то вопросы можете написать в личку.
В дальнейшем после разработки нужно будет делать раскрутку сайта.
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