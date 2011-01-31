Создание дизайна и функционала интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок314 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо создать интернет магазин на базе Joomla. Готовый макет дизайна уже имеется (psd). ТЗ имеется но не публикую - вышлю заинтересованным кандидатам

Joomla
14 лет назад
sorokin
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Bartleby
Алексей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

Bartleby
Алексей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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