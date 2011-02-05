Дизайн сайтика

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок312 просмотров

Читайте ТЗ

14 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$115
5 дней
Всё отлично сделал! Работаем с ним ещё.
Грамотно поставленный процесс сотрудничества. Приятное общение Быстрая и полная оплата. ГОТОВ К ТРУДУ под началом Романа и в следующих проектах.

Заявки фрилансеров

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать аналог сайта

    Нужно полностью переделать существующий сайт. http://alternativa-ra.com.ua/. По дизайну:Сделать стиль чёрно-желтый. Перерисовать все картинки и переделать логотип в другом стиле. По програмингу обратите внимание на страничку http://www.alternativa-ra.com.ua/ru/billbords/ работает с данных с екселя. Озвучте ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка рекламной сети.

    Нужен дизайн и верстка главной страницы http://Strogonet.ru Дизайн внутренней не нужно, ну только нужно подправить css для внутренних, чтобы по цветовой гамме не сильно отличалось от главной. Вот примеры ...

    CSS
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн шаблона joomla + вёрстка + лого

    $250

    Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка интернет-витрины

    $160

    Необходим дизайн и качественная верстка сайта по продаже судового оборудования. Основные разделы: Каталог товаров Информация о компании Фотогалерея Доска объявлений Подробное ТЗ выбранным кандидатам. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн авто сайта

    Необходимо нарисовать дизайн для сайта на котором находяться автомобильные инструкции и прочая авто литература. Значит по дизану: Дизайн в 3 колонки Блоки левой(первой колонки) - навигация, ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно разработать шапки для сайтов

    $30

    Добрый день! Нужно разработать шапки для сайтов - avtokid.com.ua, e-reader.com.ua avtokid.com.ua - сайт по продаже автокресел, колясок и прочего детского транспорта. Шапка должна быть в голубых тонах, лучше чтобы была картинка роста ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание макета для flаsh сайта

    $200

    Постараюсь описать максимально все до мелочей - с одной стороны это рамки , с другой рамки в которых проще создать макет - который угодит заказчику, если что не понятно - смотрите скрин навигации, если все ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад