Харизматичный дизайн для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки209 просмотров

Нужен умный,хорошо продуманный дизайн для этого сайта https://parallaksus.kz

-резина

-цвета как у существующего

-логотип

-динамичное меню

-легкая загрузка

-статика

-флеш

Остальное будем оговаривать.Пример исполнения здесь http://mycountry.kz/

Оплата с кодом протекции хоть сразу.Код вышлю после окончания работы.Прием работы на хостинге изготовителя и 3-х дневной обкатке с устранением недоработок на собственном сайте.Предоплаты не будет...Или возможна при наличии начального аттестата и выше...

DLE
14 лет назад
parallaksus
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Creative-U
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
14 лет назад
$120
3 дня
Дизайн сделан едва-едва...Проблемы с кодировкой...Поставила свой старый дизайн...Считаю работу не выполненой...

Заявки фрилансеров

Creative-U
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
14 лет назад

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