Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...
Интернет-магазин (для AlexsimA)
Необходимо создание сайта "под ключ"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно, Сабж. Нужна точкая копия либо youmax.ru, либо Pool-Profit.RU (лучше - первый вариант). Основные требования: 1) Возможность зарегистрироваться на бирже, получить свой ключ к финансовым операциям. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен под заказ сайт прайс-агрегатор, с такими же тех. характеристиками как hotline.ua (быстрые, flash, навигация и т.д). Сайт будет делаться под ключ. Прошу сразу учесть что проект довольно мощный, без опыта работы и без ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка интернет-портала "под ключ", ТЗ скину на почту, интересует ориентировочная цена проекта.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Компании занимающейся разработкой казуальных игр необходимо создать сайт-визитку. Работа максимально простая и уже есть предварительный ненарезанный макет дизайна. Необходимо четкое и оперативное исполнение. Общий бюджет 100-200 $.Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт14 лет назад
- $800
Здравствуйте! Нашел вот интересный сайт: http://viplance.ru/ - тоже сайт удаленной работы. Хотелось бы сделать аналог. Я так понимаю, он сделан на какой-то готовой cms? Кто знает на какой cms сделан и может ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно нужен аналог сайта vse-avtoservisy.ru не прям 100% аналог но по возможности максимально схожей функциональности + дизайн Цены? Сроки?Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать сайт-визитку "с нуля" и "под ключ". Разработка структуры и дизайна. Сайт совершенно обычный, разделы типа "Услуги" "О компании" "Вакансиии" и т.п. Главное условие заключается в том, чтобы сотрудники Заказчика ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Итак, необходим сайт-фотогалерея. Не важно на чём будет работать — ajax или flash. Важно чтобы работал. Нужна также CMS (простенькая, можно паблик) — редактировать категории, загружать/ресайзить фотки. По дизайну. общая ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт доски объявлений, нужно сделать клон скрипт данного сайта со всеми теми функциями что имеет он. Так же с > функциями оплаты Paypal и Webmoney.Ваши сроки и цена.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад