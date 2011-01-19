Сделать сервис обмена сообщениями

Сделать аналог системы www.zopim.com

Надо сделать 1 в 1 + желательно добавить что нибудь новое (жду ваших предложений, чем больше идей тем больше мой интерес к вам как к исполнителю)

К тем функциям что сейчас добавить еще связь с аськой.

По поводу ТЗ. Конкретного тз разобранного по пунктам не будет. Просто очень внимательно изучите сайт и сделайте такой же, с тем же дизайном, наполнением и функционалом.

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