Сделать сервис обмена сообщениями

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок416 просмотров

Сделать аналог системы www.zopim.com

Надо сделать 1 в 1 + желательно добавить что нибудь новое (жду ваших предложений, чем больше идей тем больше мой интерес к вам как к исполнителю)

К тем функциям что сейчас добавить еще связь с аськой.

По поводу ТЗ. Конкретного тз разобранного по пунктам не будет. Просто очень внимательно изучите сайт и сделайте такой же, с тем же дизайном, наполнением и функционалом.

Оплата WebMoney и Yandex Деньги

14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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