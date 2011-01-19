Интернет магазин автозапчастей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок196 просмотров

Добрый день. Нужен интернет магазин для продажи автозапчастей

Сроки: 14 дней.

Бюджет: 500$

Оставляйте заявки, ТЗ вышлю выбранному исполнителю

14 лет назад
4weblancer
Иван 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

n_ku
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$400
10 дней

Заявки фрилансеров

n_ku
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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