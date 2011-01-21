Нужен сайт для ресторана, чтобы сразу понять" какой"-можно посмотреть на www.themost.ru, нравиться муз.соправождение( можно менять треки, а можно выключить совсем), нравится, как открывается меню ресторана. Может не хватает движения, но если будет весь как например www.anatolykomm.ru, не хочется на нем задержаться, выше меры для наших клиентов. Фотографии будут после 30 января, и блюд, и интерьеров.