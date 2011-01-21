Нужен сайт для ресторана

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Закрыт17 заявок259 просмотров

Нужен сайт для ресторана, чтобы сразу понять" какой"-можно посмотреть на www.themost.ru, нравиться муз.соправождение( можно менять треки, а можно выключить совсем), нравится, как открывается меню ресторана. Может не хватает движения, но если будет весь как например www.anatolykomm.ru, не хочется на нем задержаться, выше меры для наших клиентов. Фотографии будут после 30 января, и блюд, и интерьеров.

14 лет назад
nata8
50 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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