Нужен одностраничный англоязычный сайт с элементами вычислений и встроенной wikipedia-подобной программой с англоязычным интерфейсом , wiki-движок принципиального значения не имеет. Добавлять в нее информацию будут все кому не ...
Нужен сайт для ресторана
Нужен сайт для ресторана, чтобы сразу понять" какой"-можно посмотреть на www.themost.ru, нравиться муз.соправождение( можно менять треки, а можно выключить совсем), нравится, как открывается меню ресторана. Может не хватает движения, но если будет весь как например www.anatolykomm.ru, не хочется на нем задержаться, выше меры для наших клиентов. Фотографии будут после 30 января, и блюд, и интерьеров.
Заявки фрилансеров
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