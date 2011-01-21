Интернет-магазин

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Закрыт8 заявок148 просмотров

Требуется срочное создание интернет-магазина телефонных аксессуаров на готовых движках или с нуля + прорисовка дизайна.

для связи

ICQ 1933882

skype some_body_africa

14 лет назад
a_fric_a
Eugeny Petroff 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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