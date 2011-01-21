Т.З 1.дизайн ~ 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ ) ~ 3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден..всем.или отдельным людям.и так далее) ...
Интернет-магазин
Требуется срочное создание интернет-магазина телефонных аксессуаров на готовых движках или с нуля + прорисовка дизайна.
для связи
ICQ 1933882
skype some_body_africa
Заявки фрилансеров
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