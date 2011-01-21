Сайт "Нет проблем!"

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Закрыт5 заявок344 просмотра

ТЗ проекта в прилагаемом файле.

При подаче заявки на проект ставьте срок и цену.

ТОЛЬКО ответственные, серьезные, надежные, опытные разработчики, способные работать достаточно быстро, сосредоточенно, не страдающие частыми "форс-мажорами" в виде отключения электричества, болезней, запоев, неожиданных беременностей и т.п., и способные сдавать проект без особых ошибок, умеющие отличать качественное от некачественного, удобное от неудобного. Не уверены, что Вы - такой, пожалуйста, не подавайте заявку.

Оплата поэтапная.

При сдаче этапа вовремя или раньше с допустимым числом ошибок +20% к цене.

За просрочку в 2 раза - минус 50% стоимости этапа. Если больше или меньше просрочка - вычитание из стоимости пропорционально. Например при задержке в 1.5 раза - минус 25% стоимости этапа, в 2.5 раза - минус 75%.

При задержке сдачи любого этапа в 3 раза по любым причинам - на усмотрение заказчика разработчику ничего за этот этап не платится, результаты работы разработчика не принимаются, сотрудничество прекращается и дальнейшая разработка передается другому разработчику.

Сдача считается вовремя, если на каждые 100$ оплаты приходится не более 1 грубой ошибки, либо 2 средних, либо 4 мелких.

Время на исправление ошибок включается в срок выполнения этапа с целью расчета просрочки. Поэтому сдавать рекомендуется досрочно каждый этап - чтобы было время на исправление ошибок. И при оценке срока учитывать время на исправление ошибок.

Ошибкой считается: несоответствие ТЗ, некорректное функционирование с т.зр. смысла и целей проекта, эргономическое явное неудобство для пользователя, если более удобный вариант для разработки занял бы примерно столько же времени, плавающие глюки.

ТЗ может меняться или дополняться по ходу разработки, за дополнительные доделки - доплата по согласованию. Разработчик имеет право менять гарантированный срок окончания этапа и проекта в целом при изменении ТЗ с учетом изменений - но не более разумно-необходимого на это время.

Разработчик должен предоставить программу (порядок действий, и критерии правильной работы) тестирования сайта, утвердить ее у заказчика и включить в срок/стоимость проекта ее реализацию, предоставить заказчику отчет по тестированию готового этапа или проекта в целом.

Время, когда заказчик проверяет завершенные этапы и проект в целом с целью приемки работы разработчика, не включается в срок разработки. "Вовремя" оценивается только по времени, которое идет на разработку и проверку разработчиком, а также на исправление ошибок сверх разрешенной нормы на каждые 100$ разработки. Исправление ошибок ДО разрешенной нормы не включается в срок выполнения этапа проекта, но включается в срок выполнения проекта в целом.

Спасибо что дочитали :)

14 лет назад
mikeai
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

fobs_friends
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$500
14 дней

Заявки фрилансеров

fobs_friends
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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