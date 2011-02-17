Требуется создать создать уникальный сайт для заработка (букс). Регистрация пользователей защита от взлома, администрирование. Дополнительные данные по ICQ 288107960.
Сайт для пиццерии
Требуется выполнить дизайн и создать сайт для пиццерии.
Сайт должен содержать разделы Меню, О нас, Вакансии, Контакты, Форум (для отзывов).
В следующем проекте нужно будет сделать страницу для заказов Онлайн и интеграцию с CRM.
Приблизительная структура бы вот такая http://www.davinci-pizza.ru/.
Фон нравится на этом сайте: http://transpizza.ru.
В аттаче файл листовки пиццерии 1.jpg.
Работа должна быть выполнена до конца месяца.
Жду предложений по срокам, ценам и cms.
Выбранный исполнитель
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