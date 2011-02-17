Сайт для пиццерии

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Завершен32 заявки444 просмотра

Требуется выполнить дизайн и создать сайт для пиццерии.

Сайт должен содержать разделы Меню, О нас, Вакансии, Контакты, Форум (для отзывов).

В следующем проекте нужно будет сделать страницу для заказов Онлайн и интеграцию с CRM.

Приблизительная структура бы вот такая http://www.davinci-pizza.ru/.

Фон нравится на этом сайте: http://transpizza.ru.

В аттаче файл листовки пиццерии 1.jpg.

Работа должна быть выполнена до конца месяца.

Жду предложений по срокам, ценам и cms.

14 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
7 дней
Соблюдены все пожелания, сайт сделан на совесть! Рекомендую.
Отличный заказчик. Своевременная оплата и всегда на связи. Знает чего хочет. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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