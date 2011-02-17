Требуется выполнить дизайн и создать сайт для пиццерии.

Сайт должен содержать разделы Меню, О нас, Вакансии, Контакты, Форум (для отзывов).

В следующем проекте нужно будет сделать страницу для заказов Онлайн и интеграцию с CRM.

Приблизительная структура бы вот такая http://www.davinci-pizza.ru/.

Фон нравится на этом сайте: http://transpizza.ru.

В аттаче файл листовки пиццерии 1.jpg.

Работа должна быть выполнена до конца месяца.

Жду предложений по срокам, ценам и cms.