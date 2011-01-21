Аналог сайта

Нужен сайт для ресторана, чтобы сразу понять" какой"-можно посмотреть на www.themost.ru, нравиться муз.соправождение( можно менять треки, а можно выключить совсем), нравится, как открывается меню ресторана. Может не хватает движения, но если будет весь ...