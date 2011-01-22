Сайт сервисного центра (оргтехника)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок252 просмотра

Нужно сделать сайт сервисного центра (заправка, ремонт и востановление картриджей), должны присутствовать:

*Статьи

*Новости

*Контакты

*Условия оюслуживания

*На всех страницах адрес телефон и режим работи

*Простая фотогалерея

*Вопросы и ответи

Дизайн простой без излишеств, в сером или синем цвете.

Заполнять контентом ми будем сами. Должна бить удобная админка для публикации статей, новостей, фото инструкций, удобное создание пунктов меню.

Обязательно указавайте на какой CMS будете делать и полную стоимость. (без этого заявка расмотрена не будет)

Вопроси в личку - ответи будут дописани к заданию

14 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт для пиццерии

    Требуется выполнить дизайн и создать сайт для пиццерии. Сайт должен содержать разделы Меню, О нас, Вакансии, Контакты, Форум (для отзывов). В следующем проекте нужно будет сделать страницу для заказов Онлайн и интеграцию с ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для авто сайта

    $100

    Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для автомобильного сайта, тюнинг авто, гонки,.. На сайте должна быть публикация новостей, размещение фотографий с последних съездов, гонок, вобщем должна быть крутая фотогаллерея, должен быть опрос,... ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт по ландшафтному дизайну на Джумле

    $30

    Нужно разработать сайт по ландшафтному дизайну. Найти подходящий красивый шаблон, немного уникализировать его, сделать структуру, установить нужные компоненты, наполнить информацией, прикрутить каталог растений.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт для ресторана

    Нужен сайт для ресторана, чтобы сразу понять" какой"-можно посмотреть на www.themost.ru, нравиться муз.соправождение( можно менять треки, а можно выключить совсем), нравится, как открывается меню ресторана. Может не хватает движения, но если будет весь ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Одностраничный англоязычный сайт

    Нужен одностраничный англоязычный сайт с элементами вычислений и встроенной wikipedia-подобной программой с англоязычным интерфейсом , wiki-движок принципиального значения не имеет. Добавлять в нее информацию будут все кому не ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт "Нет проблем!"

    ТЗ проекта в прилагаемом файле. При подаче заявки на проект ставьте срок и цену. ТОЛЬКО ответственные, серьезные, надежные, опытные разработчики, способные работать достаточно быстро, сосредоточенно, не страдающие частыми "форс-мажорами" ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 10 сайтов-визиток на Джумле

    Создание 10 сайтов-сателитов на джумле по оконной тематике. Простенький (но со вкусом) дизайн, минимальный функционал. Контент и наполнение сайтов делаю я.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад