Сайт сервисного центра (оргтехника)

Нужно сделать сайт сервисного центра (заправка, ремонт и востановление картриджей), должны присутствовать:

*Статьи

*Новости

*Контакты

*Условия оюслуживания

*На всех страницах адрес телефон и режим работи

*Простая фотогалерея

*Вопросы и ответи

Дизайн простой без излишеств, в сером или синем цвете.

Заполнять контентом ми будем сами. Должна бить удобная админка для публикации статей, новостей, фото инструкций, удобное создание пунктов меню.

Обязательно указавайте на какой CMS будете делать и полную стоимость. (без этого заявка расмотрена не будет)

Вопроси в личку - ответи будут дописани к заданию