Есть исходник текста, надо сделать из него рекламный текст в раздел О проекте для сайта, тематика: социальная сеть памяти тех, кого уже нет в живых кол-во знаков без пробелов 2900 ...
Если Вы ищете грамотного, ответственного, выполняющего Ваши требования, контент-менеджера, то Вы обратились по адресу. Работу выполняю быстро, четко, если будут замечания, - все исправлю.
- Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется копирайтер для написания статьи про сайт в раздел О проекте. Написать так, чтобы людям хотелось зайти и заходить еще не один раз. кол-во знаков около 4000 бп. Тематика сайта и ссылка на него будет ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется человек для рерайта статей биографического характера на постоянной основе в удаленном доступе, подбор материала самостоятельно, т.е. поиск информации по источникам. Times new roman 14pt, одиночным интервалом, объем - страница максимум ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Тех. задание: 1.дизайн 2.регистрация пользователей 3.личный кабинет (друзья, фотографии, видео, аудио, стена, включение режима кому виден) 4. поиск по заданным критериям 5.поиск по сайту 6. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
Тех. задание: 1.дизайн 2.регистрация пользователей 3.личный кабинет (друзья, фотографии, видео, аудио, стена, включение режима кому виден) 4. поиск по заданным критериям 5.поиск по сайту 6. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется помощь по созданию страницы с размещением видео файла, разбитого на несколько частей, с возможностью скачивания за деньги. Видео формат подготовлен в нужном кодеке, разбит на равные части. Монетизация готова, только надо ее прикрутить к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Музыкальный портал: 1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад