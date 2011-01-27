alenan

Полина alenan

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Контент-менеджер

Если Вы ищете грамотного, ответственного, выполняющего Ваши требования, контент-менеджера, то Вы обратились по адресу. Работу выполняю быстро, четко, если будут замечания, - все исправлю.

  • Копирайт

    Требуется копирайтер для написания статьи про сайт в раздел О проекте. Написать так, чтобы людям хотелось зайти и заходить еще не один раз. кол-во знаков около 4000 бп. Тематика сайта и ссылка на него будет ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется рерайт статей

    Требуется человек для рерайта статей биографического характера на постоянной основе в удаленном доступе, подбор материала самостоятельно, т.е. поиск информации по источникам. Times new roman 14pt, одиночным интервалом, объем - страница максимум ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Социальная сеть

    $1000

    Тех. задание: 1.дизайн 2.регистрация пользователей 3.личный кабинет (друзья, фотографии, видео, аудио, стена, включение режима кому виден) 4. поиск по заданным критериям 5.поиск по сайту 6. ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Музыкальный портал

    $500

    1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Музыкальный портал

    $500

    1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Социальная сеть

    Тех. задание: 1.дизайн 2.регистрация пользователей 3.личный кабинет (друзья, фотографии, видео, аудио, стена, включение режима кому виден) 4. поиск по заданным критериям 5.поиск по сайту 6. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание страницы

    $50

    Требуется помощь по созданию страницы с размещением видео файла, разбитого на несколько частей, с возможностью скачивания за деньги. Видео формат подготовлен в нужном кодеке, разбит на равные части. Монетизация готова, только надо ее прикрутить к ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание портала

    $500

    Музыкальный портал: 1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад