Приватный для Никольский Дмитрий (cn_dart)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка129 просмотров

Нужен серверный скрипт для работы с БД MS SQL

SQL
14 лет назад
HarryHaller
Вадим 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Второй раз работал с Дмитрием и во второй раз убедился в его профессионализме. Советую работать с Дмитрием.
Работаю с Вадимом уже второй раз, и также только положительные эмоции от сотрудничества. Всем рекомендую данного работодателя!

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cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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