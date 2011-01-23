Музыкальный портал: 1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, ...
Сайт на Bitrix
Нужен программист для написания сайта на битрикс, модуль стандарт.
Смотрим Тз, прошу оценивать детально, а не тыком пальцем в небо.
Требование позитивные отзывы на веблансе, примеры работ на битриксе./
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Требуется нарисовать сайт-визитку и "посадить" на amiro.free cms. Сайт простой: главная, пять страниц внутренних и контакты. Сфера деятельность компании - системы безопасности, слаботочные сети. В предложениях прошу указывайте стоимость работы. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен серверный скрипт для работы с БД MS SQLЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток! Необходима разработка сайта "под ключ". Требования к проекту: 1. Персональная страница 2. Возможность добавлять друзей 3. Система переписки 4. Группы 5. Фотоальбом 6. Новости ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать сайт сервисного центра (заправка, ремонт и востановление картриджей), должны присутствовать: *Статьи *Новости *Контакты *Условия оюслуживания *На всех страницах адрес телефон и режим работи *Простая фотогалерея ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется выполнить дизайн и создать сайт для пиццерии. Сайт должен содержать разделы Меню, О нас, Вакансии, Контакты, Форум (для отзывов). В следующем проекте нужно будет сделать страницу для заказов Онлайн и интеграцию с ...Завершен14 лет назад
Требуется создать создать уникальный сайт для заработка (букс). Регистрация пользователей защита от взлома, администрирование. Дополнительные данные по ICQ 288107960.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Nuzen takoi sait http://www.lbss.lvЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для автомобильного сайта, тюнинг авто, гонки,.. На сайте должна быть публикация новостей, размещение фотографий с последних съездов, гонок, вобщем должна быть крутая фотогаллерея, должен быть опрос,... ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Реклама следующих видов. - PopUp-реклама - BodyClick - Растяжка - Баннерная-реклама - Плавающий блок - Контекстная-реклама ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад