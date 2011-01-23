Социальная сеть

Необходимо создание игровой социальной сети

Оплата: по безопасной сделке или же поэтапно

Например: Вы предоставляете дизайн главной страницы я утверждаю и оплачиваю часть суммы,и так далее

Необходим уникальный дизайн как самой главной страницы так и всех внутренних(модулей)+установка и дизайн модулей доступных в сети(Видео,Галерея,и прочее)+ разработать несколько новых

Пишите сроки,цену и на какой cms собираетесь это выполнить

Надеюсь на сотрудничество так как заказы будут постоянными по доработке сайта и прочее

Подробнее что надо опишу в ЛС