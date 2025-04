Разработка сайта компании

TARIFFS

LLC «BUSINESS TRIP TAXI»

Meeting at the airports in Moscow - 1200 rub.

Moscow: to 40 min.–400 rub.; from 40 min.–400 rub. + 10 rub./min.

Outside Moscow: to 40 km.– 25 rub./km.; from 40 km. – 30 rub./km.

8 (916) 840-01-12

http://таксирф.рф/

http://www.businesstriptaxi.com/

ТАРИФЫ

ООО «БИЗНЕС ТРИП ТАКСИ»

Встреча и проводы в аэропортах Москвы - 1200 руб.

В Москве: до 40 мин. – 400 руб.; от 40 мин. - 400 руб. +10 руб./мин.

За МКАД: до 40 км. – 25 руб./км.; от 40 км. – 30 руб./км.

8 (916) 840-01-12

http://таксирф.рф/

http://www.businesstriptaxi.com/

О КОМПАНИИ

Деятельность компании «ООО «Бизнес трип такси» («LLS «Business trip taxi»), направлена на оказание бизнес - сообществу оперативных, комфортных и безопасных транспортных услуг такси самого высокого уровня. Наши услуги включают в себя: личный транспорт - такси, курьерские услуги, встречи и проводы в аэропорту, на авто - и железнодорожных вокзалах, корпоративные и личные услуги ... и многое другое. Позвоните и мы готовы служить Вам 24 часа в сутки.

Звоните на № 8 (916) 840-01-12 или заполните форму на сайте http://таксирф.рф, http://www.businesstriptaxi.com закажите такси и Вы получите широкий спектр оперативных, комфортных и безопасных транспортных услуг такси самого высокого уровня, предоставляемых командой профессионалов: частных водителей (индивидуальных предпринимателей) с большим опытом работы; опытных водителей таксомоторных и транспортных предприятий, работающих с нами в едином товариществе. Вы получите услуги, превосходящие Ваши ожидания, и узнаете, почему «Business trip taxi» ... немного больше, чем просто транспортные услуги.

В компании «ООО «Бизнес трип такси» («LLS «Business trip taxi») наша философия проста ... "Мы хотим, чтобы оперативные, комфортные и безопасные транспортные услуги такси самого высокого уровня были всегда доступны нашим клиентам".

Как с нами связаться:

Заполните форму на сайте http://www.businesstriptaxi.com или http://таксирф.рф

Звоните на № 8-916-840-01-12

ABOUT U.S.

The activities of the company "OOO" Business trip taxi » (« LLS «Business trip taxi»), aimed at helping business - community timely, comfortable and safe transportation taxi services at the highest level. Our services include: personal transportation - taxis, courier services, Meeting at the airport by car - and train stations, corporate and personal services ... and much more. Call us and we are ready to serve you 24 hours a day.

Call to number 8 (916) 840-01-12 or fill out the form on the website or http://www.businesstriptaxi.com, http://таксирф.рф order a taxi and you'll get a wide range of operational, comfortable and safe transportation taxi services at the highest level offered by a team of professionals: private drivers (entrepreneurs) with great experience, experienced drivers of taxis and transport companies working with us in a single partnership. You will receive services that exceed your expectations, and learn why «Business trip taxi» ... little more than just transportation.

The company "OOO" Business trip taxi » (« LLS «Business trip taxi») Our philosophy is simple ... "We want the prompt, comfortable and safe transportation taxi services at the highest level were always available to our customers."

How to contact us:

Fill out the form on the website or http://www.businesstriptaxi.com, http://таксирф.рф

Call to № 8-916-840-01-12

КЛИЕНТАМ

«ООО «Бизнес трип такси» («LLS «Business trip taxi») постоянно заботится о качестве повышения уровня обслуживания клиентов, о повышении профессионального уровня водителей, о качестве транспортных средств и возможностей для повышения стандартов обслуживания в компании; динамично расширяется локально как по Москве и по всей России, так и по всему миру.

Для обеспечения оперативных, комфортных и безопасных транспортных услуг такси самого высокого уровня в компании «ООО «Бизнес трип такси» («LLS «Business trip taxi») функционирует компьютеризированная диспетчерская система. Например, вы вылетаете на самолете из Берлина в Москву, в аэропорт Шереметьево 2. До посадки в самолет звоните по телефону на № 8-916-840-01-12, или заполняете форму на сайте http://www.businesstriptaxi.com или http://таксирф.рф Ваш заказ мгновенно поступит в компьютеризированную диспетчерскую систему, где формируется график выполнения заказа. От момента получения и до завершения заказа клиент получит последовательно следующие SMS-сообщения:

• Ваш заказ выполнит водитель …, моб. № …, автомобиль …, госномер …. Предварительная стоимость заказа …. руб.

• Такси подано. Вас ожидает водитель …., моб. № …, автомобиль …, госномер ….

• Ваш заказ завершен. Стоимость поездки …. руб. Для улучшения нашего сервиса просим Вас оставить свой отзыв в разделе отзывы и предложения на нашем сайте: http://www.businesstriptaxi.com/ или http://таксирф.рф Спасибо! До новых встреч!

Мы обязуемся оказать Вам только

оперативные, комфортные и безопасные

транспортные услуги такси самого высокого уровня!

Как стать нашим клиентом:

Заполните форму на сайте http://www.businesstriptaxi.com или http://таксирф.рф

Звоните на № 8-916-840-01-12

CUSTOMER SERVICE

OOO "Business trip taxi» («LLS« Business trip taxi ») is constantly concerned about the quality improve customer service, to raise the professional level drivers, the quality of vehicles and opportunities for improving service standards in the company's fastest growing locally as Moscow and across Russia and around the world.

To provide prompt, comfortable and safe transportation taxi services at the highest level in company "OOO" Business trip taxi »(« LLS «Business trip taxi») operates a computerized dispatch system. For example, you are flying on a plane from Berlin to Moscow, Sheremetyevo 2. Prior to the boarding call for № 8-916-840-01-12, or fill out the form on the website or http://www.businesstriptaxi.com http://таксирф.рф your order immediately go into a computerized dispatch system, where a schedule of the order. From receipt of order until the completion of the client will receive the following sequence of SMS-message:

• Your order will execute the driver ..., mob. № ..., car ... ... license plate. Pre-order price .... rub.

• Taxi filed. You will find the driver ...., Mob. № ..., car ... ... license plate.

• Your order is complete. Cost of the trip .... rub. To improve our service please leave your

feedback in section feedback and suggestions on our site: http://www.businesstriptaxi.com/ , http://таксирф.рф Thank you! Until next time!

We pledge to provide you with only

prompt, comfortable and safe

transportation taxi services at the highest level!

How to become a client:

Fill out the form on the website or http://www.businesstriptaxi.com, http://таксирф.рф

Call us at № 8-916-840-01-12

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Основным видом деятельности компании «ООО «Бизнес трип такси» («LLS «Business trip taxi») является предоставление оперативных, комфортных и безопасных транспортных услуг такси самого высокого уровня корпоративным клиентам. Данный сервис выбрали более тысячи компаний для:

• Обслуживания разовых деловых поездок;

• Организации такси для сотрудников, оканчивающих работу в позднее время;

• Поездок в аэропорты и ж/д вокзалы, для встречи гостей;

• Обслуживания корпоративных мероприятий;

• Курьерских услуг.

Преимущества использования компании «ООО «Бизнес трип такси» («LLS «Business trip taxi») в корпоративном обслуживании:

• Получение оперативных, комфортных и безопасных транспортных услуг такси самого высокого уровня;

• Безналичная и наличная форма оплаты;

• Выгодное тарифное предложение в зависимости от количества поездок и сроков заключения контрактов;

• Детальные расшифровки счетов, журналов поездок, позволяющие управлять расходами компаний;

• Предоставление гидов, переводчиков для иностранных компаний.

Как стать корпоративным клиентом:

Заполните форму на сайте http://www.businesstriptaxi.com или http://таксирф.рф

Звоните на № 8-916-840-01-12

CORPORATE BANKING

The main activity of the company "OOO" Business trip taxi » (« LLS «Business trip taxi») is to provide prompt, comfortable and safe transportation of taxi services at the highest level of corporate clients. This service is chosen over a thousand companies for:

• Service occasional business trips;

• Organization of taxis for staff who graduate work at a later time;

• trips to the airport and railway stations, to meet the guests;

• Corporate events;

• courier services.

Advantages of using the company "OOO" Business trip taxi » (« LLS «Business trip taxi») into corporate service:

• Get quick, comfortable and safe transport service taxi at the highest level;

• Non-cash and cash payment;

• Favorable tariff offer, depending on the number of visits and timing of contracts;

• Detailed transcripts of accounts, travel journals, allowing companies to manage costs;

• Provision of guides, interpreters for foreign companies.

How to become a corporate client:

Fill out the form on the website or http://www.businesstriptaxi.com , http://таксирф.рф

Call to № 8-916-840-01-12

ЗАКАЗ ТАКСИ

Теперь заказать такси стало еще проще! Вам нужно заполнить форму заказа и с Вами свяжется наш оператор в течение 15 минут. Заказы онлайн принимаются круглосуточно и из любой точки планеты Земля.

Город

Откуда

Куда

Дата

Время

ФИО

Телефон

Taxi

Now the taxi has become even easier! You need to complete the order form and will contact our

operator for 15 minutes. Online orders are accepted around the clock and from anywhere on the

planet Earth.

City

Location

Where

Date

Time

Name

Phone

ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

COMMENTS AND SUGGESTIONS

ИНФОРМАЦИЯ

INFORMATION

