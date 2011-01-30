truckmail

Владимир truckmail

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Панель управления (мини сайт) , управляющий RPD каталогами

    Требуется разработка мини-сайта для управления RPD каталогами на серверах 2008/2019. Панель должна обеспечивать открытие и закрытие каталогов по брендам, с возможностью быстрой замены и переименования кнопок. Дополнительно необходима система оповещения для обратной связи и поддержки. Возможен доступ через RPD или браузер с авторизацией.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Автовход в онлайн каталог и спрятать в браузере на сайте лишнее

    Требуется разработать функционал автовхода в онлайн каталог через браузер с недоступностью пароля для пользователей. Необходимо скрыть некоторые элементы интерфейса, такие как корзина и возможность заказа, чтобы предотвратить случайные отгрузки товаров. Обеспечить безопасность и управление видимостью элементов для повышения контроля над процессом.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Генератор входа в RPD сервер2008

    Требуется создать генератор для RPD сервера 2008, который будет управлять пятью учетными записями. Генератор должен выдавать свободную учетку при входе пользователя и, в случае занятости всех учеток, выбирать ту, которая освободится быстрее, с указанием времени ожидания. Необходимо настроить длительность сессии на 10-15 минут.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание чат-бота для Viber

    Создание чат-бота для Viber Основная функция: переписка и информирование постоянных клиентов. - я могу всем клиентам написать новость - они могут индивидуально мне ответить - я могу индивидуально им ответить ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать очередь к терминальным сессиям виндовс (мини сайт)

    Реализовать очередь к терминальным сессиям виндовс с настраиваемыми параметрами. (Написать сайтик для реализации очереди к терминальным сессиям виндовс) Параметры: Количество одновременных сессий Постановка пользователя в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Спрятать все административные функции в portable firefox

    Спрятать все административные функции в portable firefox. Строка сайта (куда входит), история, дополнения, пароли и все другие вкладки ( обсуждаемо ). Желательнее этот весь функционал сделать под логином и паролем, чтобы админ мог обновлять firefox,  вносить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Partslink24 экспортировать данные вина в формате программы ЕТКА 8.1

    partslink24.com с него надо по запросу вина экспортировать данные вина, в формате программы ЕТКА 8.1. Видел такие решения, думаю тут есть специалисты, которые, как минимум, имеют наработки или даже готовые решения. Заранее благодарен

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка некоторого функционала для браузера

    Доработка некоторого функционала для браузера. Опишу как вижу сам. Есть вход на сайт производителя под паролем. Надо доработать браузер или предложите свой вариант чтобы: - пароль входа запоминался для всех ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание закрытого раздела обучения сайта

    Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад