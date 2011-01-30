Требуется разработка мини-сайта для управления RPD каталогами на серверах 2008/2019. Панель должна обеспечивать открытие и закрытие каталогов по брендам, с возможностью быстрой замены и переименования кнопок. Дополнительно необходима система оповещения для обратной связи и поддержки. Возможен доступ через RPD или браузер с авторизацией.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать функционал автовхода в онлайн каталог через браузер с недоступностью пароля для пользователей. Необходимо скрыть некоторые элементы интерфейса, такие как корзина и возможность заказа, чтобы предотвратить случайные отгрузки товаров. Обеспечить безопасность и управление видимостью элементов для повышения контроля над процессом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать генератор для RPD сервера 2008, который будет управлять пятью учетными записями. Генератор должен выдавать свободную учетку при входе пользователя и, в случае занятости всех учеток, выбирать ту, которая освободится быстрее, с указанием времени ожидания. Необходимо настроить длительность сессии на 10-15 минут.Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Создание чат-бота для Viber Основная функция: переписка и информирование постоянных клиентов. - я могу всем клиентам написать новость - они могут индивидуально мне ответить - я могу индивидуально им ответить ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Реализовать очередь к терминальным сессиям виндовс с настраиваемыми параметрами. (Написать сайтик для реализации очереди к терминальным сессиям виндовс) Параметры: Количество одновременных сессий Постановка пользователя в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Спрятать все административные функции в portable firefox. Строка сайта (куда входит), история, дополнения, пароли и все другие вкладки ( обсуждаемо ). Желательнее этот весь функционал сделать под логином и паролем, чтобы админ мог обновлять firefox, вносить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
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Доработка некоторого функционала для браузера. Опишу как вижу сам. Есть вход на сайт производителя под паролем. Надо доработать браузер или предложите свой вариант чтобы: - пароль входа запоминался для всех ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Интересует написание сайта визиткиСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад