Сайт адвоката

Нужно разработать аналог проекта Магазилла http://m1.ua/ . Указывайте стоимость, сроки реализации, Ваш опыт, в т.ч. по реализации подобных проектов. На чем (скрипт) планируете разрабатывать. Также напишите план с разбивкой на этапы, как Вы будете реализовывать ...