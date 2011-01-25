Сайт на 3 страницы с возможностью Админу самому потом добавить страницы в меню
Сайт адвоката
Дублирую проект, так как исполнитель пропал.
Для юридической компании, адвокатской конторы, требуется сайт визитка.
Простейший html.
Возможно даже доработка шаблона.
Сайт предполагается из трех- пяти страничек, должен вызывать доверие и надежность у пользователей.
Предпочтительно зеленые или светлые тона.
Должна быть форма задать вопрос/получить консультацию.
Оплата по факту.
Предпочтение исполнителям из Москвы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Сайт обмена домами, под ключ. Сделать подачу объявлений и автоматическое размещение анкет.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать аналог проекта Магазилла http://m1.ua/ . Указывайте стоимость, сроки реализации, Ваш опыт, в т.ч. по реализации подобных проектов. На чем (скрипт) планируете разрабатывать. Также напишите план с разбивкой на этапы, как Вы будете реализовывать ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Англоязычная фирма. сайт такого плана http://www.popuptraffic.com/ нужен сайт под ключ или дизайн. бюджет 100WMZЗакрыт14 лет назад
- $350
Проводится тендер на создание полноценного сайта, сайт услуг на строительную тематику. Требование: Движок - Joomla 1.6 Индивидуальный дизайн Примеры выполненных работ жду в личку.Завершен14 лет назад
- $200
Нужно разработать сайт туристической фирмыЗавершен14 лет назад
- $250
TARIFFS LLC «BUSINESS TRIP TAXI» ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание игровой социальной сети Оплата: по безопасной сделке или же поэтапно Например: Вы предоставляете дизайн главной страницы я утверждаю и оплачиваю часть суммы,и так далее Необходим уникальный дизайн как самой главной ...Закрыт14 лет назад
Нужен сайт - аналог российского сайта moedelo.org для предпринимателей Украины. Исходные данные: xsd-файлы на opz.org.ua Необходимы функции шифрования как на http://iit.com.ua, и механизмы подготовки и отправки документов, как в программе "ІІТ Користувач ЦСК-1. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте, мне нужно: 1 этап Аналог www.demotivation.us сайта. Там должна быть сильная часть административных (BackOffice). 2 этап SEO - Раскрутка сайта: Яндекс, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад