Создание сайта продажи хостинга и доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок209 просмотров

Нужен сайт (уточню сразу эк бюджетное решение) продажа хостинга и доменов, фактически прием пред заявок. Особого ТЗ нет, предлагайте, что есть возможно из существующего (главное адаптация интересует сейчас Украина).

14 лет назад
stepus
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт адвоката

    $500

    Дублирую проект, так как исполнитель пропал. Для юридической компании, адвокатской конторы, требуется сайт визитка. Простейший html. Возможно даже доработка шаблона. Сайт ...

    HTML
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен аналог Магазиллы m1.ua

    Нужно разработать аналог проекта Магазилла http://m1.ua/ . Указывайте стоимость, сроки реализации, Ваш опыт, в т.ч. по реализации подобных проектов. На чем (скрипт) планируете разрабатывать. Также напишите план с разбивкой на этапы, как Вы будете реализовывать ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт строительная тематика

    $350

    Проводится тендер на создание полноценного сайта, сайт услуг на строительную тематику. Требование: Движок - Joomla 1.6 Индивидуальный дизайн Примеры выполненных работ жду в личку.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Социальная сеть

    Необходимо создание игровой социальной сети Оплата: по безопасной сделке или же поэтапно Например: Вы предоставляете дизайн главной страницы я утверждаю и оплачиваю часть суммы,и так далее Необходим уникальный дизайн как самой главной ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-отчетность

    Нужен сайт - аналог российского сайта moedelo.org для предпринимателей Украины. Исходные данные: xsd-файлы на opz.org.ua Необходимы функции шифрования как на http://iit.com.ua, и механизмы подготовки и отправки документов, как в программе "ІІТ Користувач ЦСК-1. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналог сайта + SEO

    $1000

    Здравствуйте, мне нужно: 1 этап Аналог www.demotivation.us сайта. Там должна быть сильная часть административных (BackOffice). 2 этап SEO - Раскрутка сайта: Яндекс, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад