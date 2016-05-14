Необходимо создать аккаунты сша для facebook не пустые количество от 100. Пишите сроки и стоимость
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен скрипт парсер с сайта донора на woocommerce. Работа таким образом на моем хостинге стоит скрипт я нажимаю спарсить и товар попадает ко мне на сайт. Обновлять буду каждый день. Пишите сразу стоимость и срокиВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть база 5500 адресов, необходимо разослать по адресатам с моего ящика вручную. Уточняйте стоимость и срокиСлужба поддержки28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сбор базы e-mail адресов предприятий Германии. Чем больше тем лучше) Нужна до конца января! С паблика не подходят, нужен именно "свежий" сборНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть база сайтов на CMS wordpress надо написать скрипт который будет заходить по списку и брать e-mail адрес сайтаВеб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт по окнам на подобии (plastok_ru garantpiter_ru и подобные) главное требование сайт должен работать на CMS (предпочтительно wordpress), должно быть редактирование калькуляторов и форм) предлагайте стоимость. Внимание никаких разработок, нужен просто сайт и всеСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть ТЗ необходимо по нему сделать функциональную - программную часть сайта. Сроки 2 дня вышлю ТЗ по запросу. Сайт работает на CMS wordpressВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать из стандартной карточки товара на opencart такую же как http://www.moyo.ua/apple_iphone_7_128_gb_silver/280157.html Сроки 2 дня, указывайте стоимостьСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать сайт по ремонту квартир по подобию конфигуратора cc-cloud_skoda-auto_com/ukr/ukr/uk-ua сайт CMS wordpress сроки 7 днейИнтернет-магазины15 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть своя база e-mail адресов 100 тыс. Необходимо сделать рассылку. Главное чтобы письма не попадали в папку спам). Сроки неделя, указывайте стоимость!Служба поддержки41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создание сайта по ремонту по четкому ТЗ. Главное условие хороший фильтр выбора и четкое соблюдение ТЗ. Указывайте сроки и цену. ТЗ вышлю при заинтересованностиСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим сайт на системе управления wordpress пример (wood-mart_com_ua). Сайт необходим на нескольких языках, то есть должна быть учтена многоязычность. Указывайте пожалуйста стоимость и сроки.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима доработка и переработка сайта (премиум шаблона c themeforest) на wordpress. Что надо делать и вопросы вышлю в личку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать многоязычность wordpress. На сайте используется конструктор страниц шаблона betheme, woocommerce. Главное чтобы было реализовано через плагины и удобно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть несколько интернет магазинов (пока что три) планируется больше. Необходимо спарсить и импортировать их в opencart 2Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим сайт (фактически рип noblebank_pl) главное идентичная главная страница с возможностью управления с админки. Желательная используемая cms wordpress (можно другая, но необходимо обоснование почему). Предлагайте сроки и цену!Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить импорт товарной партнерки в интернет магазин. Сайт сделан на cms dle. Пишите сроки и цену!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на wordpress необходимо сделать главную страницу как на сайте noblebank.pl (точнее именно такую мозаику)Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть три сайта, нужно спарсить информацию в текстовый файл. Доноры вышлю в личку.Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на cms wordpress необходимо сделать главную страницу как на сайте noblebank_pl. Главное картинки не двигаются, а статичны и монохромны, лишь после наведения на них курсора мышки, становятся цветными и с надписями об услугах. Гиперссылка ведет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад