Необходима ручная рассылка писем по моей базе

В хостинг компанию требуется сотрудник, с повышенной ответственностью и желанием развиваться в данном направлении. Требуется в течение рабочего дня мониторить системы и быть онлайн. Обучим вас работать с основными панелями билинга, администрированию unix-подобных систем и ...