Сделать разовую Email рассылку по моей клиентской базе

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Завершен4 заявки376 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно сделать email рассылку по базе примерно 10к адресов коммерческого предложения. 

Письмо будет с фото товара (металлопрокат), ссылкой на сайт, контактами и текстом предложения. 

Письма должны попасть во входящие (проверка по контрольным адресам) 

В базу будут добавлены контрольные адреса для контроля доставляемости писем во входящие на mail.ru gmail.com yandex.ru 

Срок 1-3 дня 

Базу для рассылки и письмо предоставлю исполнителю. 

Работа по безопасной сделке. 

Условие для оплаты – 80% и выше доставляемость во входящие по списку контрольных адресов 

Пожалуйста, предлагайте Ваши условия и стоимость. 

8 лет назад
bec00l
Андрей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$15
3 дня
Спасибо! Все сделано так как я и описал в задании. Буду обращаться еще.
Заказ был коректен, сформулирован понятно. оплата соответствовала работе. Надеюсь на дольнейшее сотрудничество.

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Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад