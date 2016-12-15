Обзвон агентств по трудоустройству в сша

В момент обзвона обозначить, что в Украине есть агентство по трудоустройству. Если агентство в сша готово сотрудничать, необходимо получить следующую информацию:

1) контактное лицо

2) контакты- скайп или почта или вотсап или вайбер

3) вакансии на которых специализируется агентство.Для обзвона подключите пакет звонки в США. Стоимость минуты разговора не превысит 50коп.Оплата работы с учетом расходов на международную связь составляет 15грн за один полностью сформированный контакт по заданию.Прозвоны необходимо делать вечером так как разница во времени минус 8 часов.Отчет прислать в виде таблицы.