Необходимо удалить отзывы с сайтов Orabote и AntiJob. Прошу откликнуться тех, кто реально знает как и умеет это делать.
Email рассылка
Требуется сделать холодную рассылку по зарубежной базе 5000 контактов.Дизайн письма готов - нужно только сверстать его. Сервис еще не подбирали - ждем ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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