Прозвонить конкурента в Украине

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт8 заявок205 просмотров

Нужно позвонить конкуренту в украине и получить данные по продукту.

Представится как покупатель, телефон должен быть украинским, голос и речь украинская.

Нужна запись разговора + выполнение цели по получению данных: техническое описание, цены, руководство по установке.

8 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров