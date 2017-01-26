Обязанности: · Обзвон потенциальных клиентов по предоставленной базе; · Выявление потребностей клиентов в процессе телефонного разговора; Предоставить отчет
Регистрация аккаунтов в Bepic.com
Нужно много аккаунтов в данной системе.
При наличии нужного материала, который я предоставлю, цикл регистрации занимает 1 минуту. Пишите общую цену и количество аккаунтов, которые вы готовы сделать.
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