Сделать обзвон по базе

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт1 заявка157 просмотров

Обязанности:

·                    Обзвон потенциальных клиентов по предоставленной базе;

·                    Выявление потребностей клиентов в процессе телефонного разговора;

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8 лет назад
atinod
Алена 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров