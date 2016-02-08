Хочу понять как работает данный прект https://asirvia.com Условия, сроки, платежные системы и т.д. За то что узнаете нужную мне информацию плачу 15 долл.
- $15Управление проектами13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно зарегистрировать аккаунт. Порядок действий: 1. Заходите по моей ссылке 2. Ставите 2 галочки- переходите на страничку ввода данных. 3. Вводите данные, в соответствии с инструкцией. 4. Сохраняете получившуюся ссылку в документ Google Пишите цену за всю работу. Срок выполнения - ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно при помощи программ Proxifier и Bitvise SSH client настроить нужные мне программы. Через Тим вьер. Ip и DNS получаю у провайдера статичный. Прописываю его в настройках Виндовс 7. Подключаюсь к vpn/ Для смены ip пользуюсь ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно много аккаунтов в данной системе. При наличии нужного материала, который я предоставлю, цикл регистрации занимает 1 минуту. Пишите общую цену и количество аккаунтов, которые вы готовы сделать.Служба поддержки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Требуется грамотное, под ключ создание 3-5 аккаунтов. Сложность в том, что у меня туго с английским, а аккаунты открываются после личного общения (переписки) с координатором сервиса. Сервис расположен в США. За один аккаунт оплата 100 долл.Служба поддержки368 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Работали раньше с free-kassa.ru Но недавно она перестала принимать долларовые и евро карты жителей Европы и Азии. Так как наш бизнес есть высоко-рисковый- то не каждый процессинг возьмется за обработку платежей. Сейчас стала задача подобрать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад