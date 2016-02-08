60minus

Александрос Фишек 60minus

 
33 годаГермания/Бамберг
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Регистрация в worldventures

    Нужно зарегистрировать  аккаунт.  Порядок действий: 1. Заходите  по моей ссылке  2. Ставите 2 галочки- переходите на страничку ввода данных. 3. Вводите данные,  в соответствии с инструкцией. 4. Сохраняете получившуюся ссылку в документ Google Пишите цену за всю работу. Срок выполнения - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить работу Proxifier

    Нужно при помощи программ Proxifier и Bitvise SSH client настроить нужные мне программы. Через Тим вьер.  Ip и DNS получаю у провайдера статичный. Прописываю его в настройках Виндовс 7. Подключаюсь к vpn/ Для смены ip пользуюсь ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Регистрация аккаунтов в Bepic.com

    Нужно много аккаунтов в данной системе.  При наличии нужного материала, который я предоставлю, цикл регистрации занимает 1 минуту. Пишите общую цену и количество  аккаунтов, которые вы готовы сделать.

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать 3-5 аккаунтов "под ключ"

    $100

    Требуется грамотное, под ключ создание 3-5 аккаунтов. Сложность в том, что у меня туго с английским, а аккаунты открываются после личного общения (переписки) с координатором сервиса.  Сервис расположен в США.   За один аккаунт оплата 100 долл.

    Служба поддержки368 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключить процессинг

    Здравствуйте! Работали раньше с free-kassa.ru  Но недавно она перестала принимать долларовые и евро  карты жителей Европы и Азии. Так как наш бизнес есть высоко-рисковый- то не каждый процессинг возьмется за обработку платежей. Сейчас стала задача подобрать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
vivos_pro
Виталий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Регистрация аккаунтов в Bepic.com
Хороший работодатель. Рекомендую!
Трудолюбивый, ответственный и достаточно быстрый исполнитель. Рекомендую!
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