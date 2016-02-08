Здравствуйте! Работали раньше с free-kassa.ru Но недавно она перестала принимать долларовые и евро карты жителей Европы и Азии. Так как наш бизнес есть высоко-рисковый- то не каждый процессинг возьмется за обработку платежей. Сейчас стала задача подобрать ...