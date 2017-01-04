Необходимо отправить e-mailписьма клиентам 

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт14 заявок179 просмотров

Нужно сделать отправку писем на email-почту нашим клиентам. Техзадание есть. Всеподробности в скайпе 

8 лет назад
texnoinfo56
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров