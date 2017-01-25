Нужно сделать отправку писем на email-почту нашим клиентам. Техзадание есть. Всеподробности в скайпе
Сотрудник тех. поддержки
В хостинг компанию требуется сотрудник, с повышенной ответственностью и желанием развиваться в данном направлении. Требуется в течение рабочего дня мониторить системы и быть онлайн. Обучим вас работать с основными панелями билинга, администрированию unix-подобных систем и многому другому. При этом у вас появится дополнительная возможность постоянно совершенствоваться. Мы предлагаем график с 9 до 18 с понедельника по пятницу, в субботу с 11 до 15. Оплата труда в месяц от 15 000р + премия.
- Требования:
-ответственность
-желание повышать квалификацию
-коммуникабельность
-стрессоустойчивость
-грамотный русский, базовый английский языки
-в общем виде знание и навыки основ администрирования Unix-like систем (работа с файлами, настройка networking, mail, ftp, LAMP/LEMP, iptables) опыт работы с хостингом (размещение сайтов на shared hosting и VPS, решение возникающих проблем)
- Обязанности:
- Приветствуется:
-мониторинг состояния всех телекоммуникационных систем
-решение задач по обслуживанию клиентов компании:
--консультация по ассортименту услуг и помощь в выборе услуг
--помощь в выборе и оформлении тарифных планов
--установка и первичная настройка ОС CentOS, Ubuntu, Debian, Windows Server
- базовое администрирование вышеуказанных систем (работа с файлами, настройка networking, mail, ftp, apache/nginx, mysql/ms-sql, iptables)
-навыки бысстрого усваивания нового материала и применение его на практике
-техническое образование в сфере IT
-опыт решения задач с помощью unix в продакшене
-понимание работы сетей
-основы сетевой безопасности
-опыт разработки сайтов
-знакомство с языками программирования
-грамотный русский, базовый английский
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