Сотрудник тех. поддержки

В хостинг компанию требуется сотрудник, с повышенной ответственностью и желанием развиваться в данном направлении. Требуется в течение рабочего дня мониторить системы и быть онлайн. Обучим вас работать с основными панелями билинга, администрированию unix-подобных систем и многому другому. При этом у вас появится дополнительная возможность постоянно совершенствоваться. Мы предлагаем график с 9 до 18 с понедельника по пятницу, в субботу с 11 до 15. Оплата труда в месяц от 15 000р + премия.

Требования: -ответственность -желание повышать квалификацию -коммуникабельность -стрессоустойчивость -грамотный русский, базовый английский языки -в общем виде знание и навыки основ администрирования Unix-like систем (работа с файлами, настройка networking, mail, ftp, LAMP/LEMP, iptables) опыт работы с хостингом (размещение сайтов на shared hosting и VPS, решение возникающих проблем)

Обязанности:

-мониторинг состояния всех телекоммуникационных систем -решение задач по обслуживанию клиентов компании: --консультация по ассортименту услуг и помощь в выборе услуг --помощь в выборе и оформлении тарифных планов --установка и первичная настройка ОС CentOS, Ubuntu, Debian, Windows Server - базовое администрирование вышеуказанных систем (работа с файлами, настройка networking, mail, ftp, apache/nginx, mysql/ms-sql, iptables) Приветствуется: -навыки бысстрого усваивания нового материала и применение его на практике -техническое образование в сфере IT -опыт решения задач с помощью unix в продакшене -понимание работы сетей -основы сетевой безопасности -опыт разработки сайтов -знакомство с языками программирования -грамотный русский, базовый английский

P.S. Работа будет удаленная, не в офисе