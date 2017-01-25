Сотрудник тех. поддержки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт25 заявок687 просмотров

В хостинг компанию требуется сотрудник, с повышенной ответственностью и желанием развиваться в данном направлении. Требуется в течение рабочего дня мониторить системы и быть онлайн. Обучим вас работать с основными панелями билинга, администрированию unix-подобных систем и многому другому. При этом у вас появится дополнительная возможность постоянно совершенствоваться. Мы предлагаем график с 9 до 18 с понедельника по пятницу, в субботу с 11 до 15. Оплата труда в месяц от 15 000р + премия.

  • Требования:

    -ответственность

    -желание повышать квалификацию

    -коммуникабельность

    -стрессоустойчивость

    -грамотный русский, базовый английский языки

    -в общем виде знание и навыки основ администрирования Unix-like систем (работа с файлами, настройка networking, mail, ftp, LAMP/LEMP, iptables) опыт работы с хостингом (размещение сайтов на shared hosting и VPS, решение возникающих проблем)

  • Обязанности:

    • -мониторинг состояния всех телекоммуникационных систем

    -решение задач по обслуживанию клиентов компании:

    --консультация по ассортименту услуг и помощь в выборе услуг

    --помощь в выборе и оформлении тарифных планов

    --установка и первичная настройка ОС CentOS, Ubuntu, Debian, Windows Server

    - базовое администрирование вышеуказанных систем (работа с файлами, настройка networking, mail, ftp, apache/nginx, mysql/ms-sql, iptables)

  • Приветствуется:

    • -навыки бысстрого усваивания нового материала и применение его на практике

    -техническое образование в сфере IT

    -опыт решения задач с помощью unix в продакшене

    -понимание работы сетей

    -основы сетевой безопасности

    -опыт разработки сайтов

    -знакомство с языками программирования

    -грамотный русский, базовый английский

P.S. Работа будет удаленная, не в офисе 
ApacheCentOSDebianMySQLNginxSQLUbuntu
8 лет назад
eugalata
Евгений 
34 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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